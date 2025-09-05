In Nederland was de pers niet mals na het 1-1 gelijkspel tegen Polen in de WK-kwalificatie, maar het kan altijd erger. Duitsland begon de weg naar het WK in de VS, Mexico en Canada met een afgang. Uit bij Slowakije werd met 2-0 verloren, mede dankzij een goal van ex-Feyenoorder David Hancko. Daar waren de media en journalisten bikkelhard voor het sterrenelftal van bondscoach Julian Nagelsmann.

280 dagen voor de start van het WK zijn in Duitsland al de rapen gaar. De 2-0 nederlaag was volgens de media verdiend en daarmee kwam er een einde aan een indrukwekkende reeks. De Duitse ploeg had hiervoor liefst 47 WK-kwalificatieduels op vreemde bodem niet verloren. En omdat er 'maar' zes duels te spelen zijn in Groep A, loopt de viervoudig wereldkampioen meteen achter de feiten aan met verder Noord-Ierland (volgende tegenstander) en Luxemburg in de poule. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK.

'Wat een schande!'

"Historische blamage voor Duitsland! Dit helpt ons niet aan de wereldtitel…", schrijft Bild over de 2-0 nederlaag tegen Slowakije. Kicker doet er een schepje bovenop. "De bondscoach moet zijn koers opnieuw aanpassen – anders dreigt een kampioenschap zonder Duitsland. Wat een debacle! Wat een schande! Voor het Duitse nationale team – maar vooral voor de coach, die Duitsland veilig en dominant naar het WK wilde leiden."

'De verdediging was een chaos'

Ook de Süddeutsche Zeitung zag een wanhopig Duitsland: "De experimenten van Julian Nagelsmann liepen volledig mis, de centrale verdediging oogde verward, Antonio Rüdiger had het verbazingwekkend moeilijk, debutant Nnamdi Collins werd om de tuin geleid en Florian Wirtz was onzichtbaar." Die Welt spreekt van een schokkende prestatie. "Het team keert met schaamte terug uit Slowakije, de verdediging was een chaos. In plaats van dromen over de titel, kwam er een catastrofale start. In het nationaal stadion van Bratislava was geen spoor te bekennen van de belofte van dominantie."

'Historische mislukking'

De Frankfurter Allgemeine Zeitung sluit aan in de rij van critici: "Historische mislukking en teleurstelling voor het Duitse team. De ploeg van Julian Nagelsmann verloor volkomen verdiend van Slowakije. De lijst met tekortkomingen die de Duitse bondscoach meeneemt uit Slowakije is lang. De verdediging is onzeker en wordt gemakkelijk verslagen op snelheid, het team mist ideeën en aanvallende kracht." Tot slot Tagesspiegel, dat de malaise tekenend samenvat.

'Schokkend vol fouten'

"Dit was echt onverwacht. Niet zozeer de nederlaag tegen het 52e team op de FIFA-ranglijst, maar vooral de prestatie die het Duitse team leverde. De prestatie was historisch zwak: traag, inspiratieloos, zonder creativiteit en schokkend vol fouten."

Alles over WK-kwalificatie

