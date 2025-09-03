Xavi Simons pakte in de slotweek van de transfermarkt zijn gewenste transfer. Hij verruilde RB Leipzig voor de top van de Premier League. Daar schijnen ze in Duitsland niet rouwig om te zijn, getuige het feit dat de beerput opengaat over Simons' gedrag in Leipzig.

Simons flirtte heel de zomer met Chelsea, maar tot een transfer kwam het niet. Toch zal de Oranje-international in Londen te bewonderen zijn de komende tijd, maar dan bij Tottenham Hotspur. "Ik ben ontzettend blij met deze stap en kan niet wachten om in actie te komen", liet Simons bij zijn aankomst weten.

Volgens Bild zei Simons zijn teamgenoten vaarwel met alleen een berichtje in de groep op WhatsApp. 'In zijn tijd bij de Saksen heeft hij vooral voor merkwaardige anekdotes gezorgd die nog lang na zullen worden verteld', schrijft het Duitse medium. Ze zetten dan ook enkele merkwaardige feiten op een rij.

Hond in de steek gelaten

Toen Simons in maart van dit jaar naar het Nederlands elftal ging, liet hij zijn hond achter in Leipzig. Een vriend zou oppassen, maar het dier was buitengesloten op het dakterras. 'Buren willen de dierenbescherming of de politie bellen', schetst Bild. De clubleiding greep in en Simons nam zijn hond nadien mee op reis. Ook zou de Oranje-international door de situatie 'hebben gehuild'.

Verder zou Simons het brandalarm hebben af laten gaan bij het trainingscomplex van Leipzig. De reden: zijn kapster zou te veel haarlak hebben gespoten toen ze langs kwam voor een knipbeurt. Daarnaast maakte Simons zich niet populair toen de club in mei naar Brazilië vloog. Hij stuurde de bus naar de gevaarlijke favela's in São Paulo. Beveiligers van Leipzig staken er net op tijd een stokje voor.

'Prinses' Simons

Door zijn gedrag in de kleedkamer verdiende Simons de bijnaam prinses bij zijn teamgenoten. Dat kwam omdat hij steeds ontevredener werd door het feit dat Leipzig Europees voetbal aan het ontglippen was. Uiteindelijk piste de club langs het potje; ze werden zevende in de Bundesliga. Bij Tottenham Hotspur speelt Simons Champions League.

Volgens Bild toonde een incident dat Simons deze zomer de sportief directeur van Leipzig 'onomwonden de huid vol schold' dat hij al langer klaar was met de club. Door alle verhalen uit Duitsland lijkt de transfer de beste oplossing. Simons heeft wat hij wilde, namelijk Europees voetbal, en Leipzig is van hun 'prinses' af.

