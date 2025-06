Duitsland is uitstekend begonnen aan het EK onder 21. Een van de favorieten voor de titel dankte daar spits Nick Woltemade voor. De 23-jarige speler van Bundesliga-club VfB Stuttgart heeft na één duel al evenveel goals als de topscorers van vorig EK.

Woltemade speelde vorige week nog meer dan 100 minuten voor de Duitse nationale ploeg in de mislukte Nations League-campagne in de Final Four, waarin Die Mannschaft laatste werd. Daarna ging de spits naar Jong Duitsland en daar schreef hij meteen een stukje geschiedenis. Met een hattrick was hij hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 3-0 zege op Jong Slovenië. En die is belangrijk, met titelverdediger Engeland ook nog in Groep B.

Topscorers vorig EK

Op het EK onder 21 van 2023 eindigden drie spelers op drie goals en werden met dat 'magere' aantal topscorer. De Spanjaarden Sergio Gomez en Abel Ruiz reikten met hun land tot de finale. De Oekraïener Heorhiy Sudakov maakte er ook drie en werd door Spanje uitgeschakeld in de halve finales. Woltemade heeft er nu na 1 duel dus al evenveel.

Sterrenploeg Engeland

De Britten maakten zelf ook geen fout in hun openingsduel op het jeugd-EK. De sterrenploeg rolde dankzij Harvey Elliott (Liverpool), Jonathan Rowe (Marseille) en Charlie Cresswell (Toulouse) Jong Tsjechië op met 3-1. Dankzij de eretreffer via Daniel Fila (Venezia) neemt Duitsland voorlopig de koppositie in de groep in, voor Engeland. In de volgende speelronde zijn de tegenstanders van de favorieten omgedraaid. Dan krijgt Jong Engeland dus de Slovenen tegenover zich en moet Duitsland met de Tsjechen af zien te rekenen.

Nederland faalt wél

Waar de andere topfavorieten dus geen fouten maakten (ook Spanje en Italië wonnen eerder al hun duels), deed Nederland dat wel. Jong Oranje kwam tegen Finland met 2-0 achter voor rust, maar snoepte de Finnen diep in blessuretijd alsnog een punt af (2-2). Omdat Denemarken in Groep D wél won, loopt de ploeg van bondscoach Michael Reiziger meteen achter de feiten aan. De Denen zijn over een paar dagen de volgende tegenstander van Jong Oranje op het EK onder 21.

Topfavoriet

Nederland beleefde een foutloze kwalificatie op weg naar Slowakije, met de volle dertig punten uit tien duels. Het doelsaldo sprak ook boekdelen: 32 voor en 3 tegen. Daarmee reisde de sterrenploeg van Nederland als topfavoriet af naar het EK, maar moet het aan de bak om een fiasco zoals twee jaar geleden te voorkomen. Toen kwam Jong Oranje niet door de poule heen.