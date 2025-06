Jong Oranje heeft op het allerlaatste moment een resultaat weten te boeken op het EK onder 21. De ploeg van Michael Reiziger, vooraf gezien als één van de favorieten voor de titel, leek een valse start te kennen tegen Finland. Jong Oranje legde een onthutsend slechte eerste helft op de mat, maar wist in de blessuretijd alsnog de gelijkmaker binnen te werken: 2-2.

Jong Oranje begon prima aan de eerste helft tegen Finland, maar beloonde zichzelf simpelweg niet. Noah Ohio kreeg tweemaal een gigantische kans om zijn ploeg op 1-0 te schieten. De eerste poging was vanuit een lage voorzet, waarna het schot van Ohio simpel werd gekeerd door doelman Bergstrom. Even later kreeg Ohio de bal panklaar voor zijn voeten van Kenneth Taylor, maar de spits van FC Utrecht trof het lichaam van de Finse-goalie.

Keiharde dompers

In de eerste fase van de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht, totdat Ian Maatsen kinderlijk in de fout ging. De verdediger annex middenvelder van Aston Villa wilde het voetballend oplossen, maar gaf een onmogelijke bal op Kenneth Taylor. De Finnen rekenden meteen af met die fout en schoten de 1-0 tegen de touwen via Casper Terho.

Enkele minuten later was het drama compleet. Regeer leed knullig, waarna Keskinen via een snelle counter genadeloos raak schoot in de korte hoek: 2-0. Het betekende een dramatische start van het EK voor de ploeg van Reiziger, die bij het vorige EK al in de groepsfase werden uitgeschakeld.

Luciano Valente bewijst ongelijk van Reiziger

Reiziger móést ingrijpen na de dramatische eerste helft en greep in met de komst van Luciano Valente. De FC Groningen-middenvelder, die interesse geniet van Feyenoord, was aanvankelijk buiten de selectie gelaten. Pas op het laatste moment, terwijl hij al op weg was naar Curaçao, werd Valente alsnog opgeroepen. Hij liet direct van zich spreken: binnen tien minuten na zijn invalbeurt bewees hij Reiziger ongelijk door de 2-1 koelbloedig binnen te schuiven.

Late gelijkmaker voor Jong Oranje

In het restant van het tweede bedrijf was het vooral aanvallen voor de jonge talenten uit Nederland, maar het ontbrak simpelweg aan stootkracht. Reiziger bracht enkel aanvallende impulsen om de gelijkmaker te produceren, maar tot écht grote kansen kwam Jong Oranje niet. In de absolute slotfase, zelfs in de blessuretijd, voorkwam Ernest Poku een groot fiasco. Hij schoof in minuut 93 de 2-2 in het Finse doel.

Favorietenrol voor Jong Oranje

Jong Oranje, met 'ervaren' talenten als Devyne Rensch, Ryan Flamingo, Kenneth Taylor, Ian Maatsen en Jorrel Hato, wordt gezien als één van de topfavorieten voor de EK-titel. De ploeg plaatste zich overtuigend voor het toernooi door alle tien kwalificatiewedstrijden te winnen en daarmee het maximale aantal van dertig punten te behalen. Het doelsaldo spreekt ook voor zich: 32 voor en 3 tegen. Dat vertrouwen krijgt tegen Finland meteen een enorme dreun.

Vertrouwen van Maduro

Ex-international Hedwiges Maduro is één van de Nederlanders die ervaring heeft met het winnen van het EK Onder 21 jaar. De oud-prof was erbij in 2007 en was vooraf positief gestemd. "Ik vind dat ze veel talent hebben. Natuurlijk heb je altijd goede concurrentie, maar als je kijkt gewoon naar de kwaliteit in de ploeg dan zijn ze zeker een kanshebber voor het winnen van het EK. En ook qua ervaring hebben ze kans. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Hato, Rensch en Taylor, die bij Ajax al meer dan honderd wedstrijden hebben gespeeld", liet hij optekenen tegenover Sportnieuws.nl.

Overwinning Denemarken

In de andere groepswedstrijd tussen Oekraïne en Denemarken trokken de Denen aan het langste eind: het werd 2-3. Dankzij die overwinning gaan zij nu fier aan kop in de poule van Jong Oranje. De volgende groepswedstrijd belooft dan ook meteen een spektakel te worden, want Jong Oranje neemt het op tegen het sterke Denemarken.

Poulefase Jong Oranje

Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Finland, Denemarken en Oekraïne. De bovenste twee teams uit deze poule plaatsen zich voor de kwartfinale. De strijd om een plek bij de beste twee belooft spannend te worden: met name Denemarken beschikt over een sterke lichting spelers, dat is de volgende horde voor Oranje. Daar móét gewonnen worden om kans te maken op een plek in de kwartfinale.