Na de onthutsende 2-0 achterstand in de eerste wedstrijd van het EK onder 21 tegen Finland, spaarden analisten Theo Janssen en Royston Drenthe hun woorden niet bij Ziggo Sport. De jonge internationals werden met de grond gelijk gemaakt door de oud-spelers, die snoeihard oordeelden over het optreden van Jong Oranje.

"Onacceptabel natuurlijk", analyseerde Drenthe de eerste helft. Hij wees daarna meteen naar Youri Regeer, die vervolgens werd gewisseld. "Als je kijkt naar een speler als Regeer, continu balverlies op het middenveld. Als je weet dat je een basisplek krijgt op een toernooi als dit, dan kan je die bal niet continu verliezen. Ian Maatsen gaat nu ook passes geven, die hij niet gewend is. Zijn passes zijn super riskant."

Janssen was ronduit vernietigend over het middenveld. "Die zijn cruciaal om driehoekjes te maken, om het spel te versnellen. En die spelen echt alle drie dramatisch. Regeer en Taylor spelen in balbezit bijna als spitsen. Maatsen loopt overal. Hij loopt als een kip zonder kop, heeft geen idee wat hij aan het doen is. Tactisch gezien is het dramatisch. Als Reiziger een beetje logisch nadenkt, haalt hij er niet één af, maar dan haalt hij er gelijk drie af", klonk het fel bij Ziggo Sport.

Extreem late goal Jong Oranje voorkomt blamage op EK onder 21: bondscoach Michael Reiziger kan opgelucht ademhalen Jong Oranje heeft op het allerlaatste moment een resultaat weten te boeken op het EK onder 21. De ploeg van Michael Reiziger, vooraf gezien als één van de favorieten voor de titel, leek een valse start te kennen tegen Finland. Jong Oranje legde een onthutsend slechte eerste helft op de mat, maar wist in de blessuretijd alsnog de gelijkmaker binnen te werken: 2-2.

Reiziger kritisch benaderd

Janssen vervolgde zijn kritiek en wees naar coach Michael Reiziger: "Ten eerste moet hij héél kwaad worden en iedereen even de waarheid vertellen. Ze hebben tien kwalificatiewedstrijden gespeeld, dertig punten. Drie goals tegen en heel veel goals gescoord. Allemaal geweldig. En dan denk je hier even op dertig procent die wedstrijd naar je toe te trekken. Dat lukt niet. We spelen gewoon een EK. Dan moet je gewoon scherp zijn en energie brengen."

Ook Royston Drenthe hield zich niet in tegenover de jonge talenten van Nederland. "Je moet wel een statement maken. Ze presteren gewoon zéér ondermaats. Dat is gewoon onacceptabel op zo'n toernooi", benadrukt Drenthe, doelend op de verantwoordelijkheid die spelers dragen op het internationale podium.

Grote zorgen om topvoetballers Kenneth Taylor en Jorrel Hato van Ajax: 'Ze moeten in bescherming worden genomen' Jong Oranje start donderdagavond aan het EK Onder 21 jaar, met een selectie vol Eredivisie-ervaring en talent. We spraken exclusief met oud-international Hedwiges Maduro over de titelkansen, ervaren leiders en de druk die bij dit jeugdtoernooi komt kijken. Ook uit hij grote zorgen over de topvoetballers van tegenwoordig.

Valente beloont vertrouwen van Reiziger

De verwachtingen rondom Jong Oranje zijn hoog, maar volgens de analisten ontbreekt het totaal aan scherpte en discipline in het spel. Met zulke vernietigende woorden van voormalige internationals is duidelijk dat er veel moet veranderen, wil het team op dit EK ver gaan. Direct na rust bracht Reiziger alleen Luciano Valente in, maar die beloonde het vertrouwen meteen. Hij schoof de 2-1 tegen de touwen.