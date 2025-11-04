Bayern München speelt dinsdagavond in de Champions League een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Het bezoek aan de Franse hoofdstad brengt echter nare herinneringen naar boven voor Manuel Neuer, de doelman van de Duitse topclub.

Zo'n tien jaar geleden, op 13 november 2015, stond een interland tussen Frakrijk en Duitsland gepland in het Stade de France, het stadion gelegen in de Franse hoofdstad. Neuer zat bij de selectie van zijn land, maar de avond verliep niet zoals gepland - en dat is een understatement.

Op diezelfde avond in Parijs kwamen namelijk 130 mensen om het leven bij een reeks gecoördineerde aanslagen door islamitische terroristen. Honderden anderen raakten daarbij gewond.

Stade de France

Ook het Stade de France was een van de beoogde doelwitten. Tot een aanslag in het stadion zelf kwam het niet, want de terroristen werden niet binnengelaten door de stewards. Vervolgens bliezen zij zichzelf buiten het stadion op.

Nu, bijna precies tien jaar later, is Neuer weer in Parijs voor het Champions League-duel. Tijdens de reis komt de doelman zelfs langs het stadion waar hij destijds speelde, iets wat moeilijk te bevatten is. "We kwamen eerder langs het Stade de France. Dat was vreemd, het bracht herinneringen terug. We zullen dat niet vergeten", zo vertelde de Bayern-keeper tijdens een persconferentie.

"Het was een situatie die je geen enkele samenleving, stad of mensen toewenst. Die herinneringen zullen niet vervagen. Het waren angstige tijden", vervolgde hij.

Julian Draxler

Een andere Duitse international van die dag, Julian Draxler, vertelde onlangs tegenover Stern dat hij vreesde 'of we doelwit nummer één van de terroristen waren?'. "Dode nationale voetballers, Duits of Frans zouden nog meer aandacht hebben getrokken voor de terroristen", zo vertelde hij.

Het Duitse team bleef die nacht na de wedstrijd uit veiligheidsoverwegingen in het Stade de France en werd de volgende ochtend met busjes naar het vliegveld gebracht. "De straten waren verlaten. Parijs leek een leeg slagveld", herinnerde Draxler zich.

Later speelde Draxler voor Paris Saint-Germain en had hij een appartement in Parijs, maar hij vertelde dat hij zich 'niet comfortabel voelt in grote mensenmassa's' en dat hij 'bijvoorbeeld de kerstmarkt in Parijs tot op de dag van vandaag vermijdt."

