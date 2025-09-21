Chaos bij onze oosterburen. In Duitsland raakten honderden Schalke-fans betrokken bij een 'fysieke confrontatie' met supporters van Borussia Dortmund en FC Köln, zo meldt de politie van Dortmund.

Het incident vond plaats na de overwinning van Schalke op FC Magdeburg. Dit gebeurde in een bosrijk gebied nabij een van de treinstations in Dortmund. Volgens de autoriteiten waren de Schalke-fans met de trein op weg naar Gelsenkirchen vanuit Maagdenburg, waar hun club zaterdag speelde.

Noodrem

Tijdens de reis trok iemand echter aan de noodrem, waardoor de trein moest stoppen. Kort na vertrek werd de noodrem opnieuw geactiveerd, dit keer bij station Scharnhorst. Een grote groep Schalke-supporters verliet toen de trein en trok naar een nabijgelegen sportveld. Daar bevonden zich ongeveer negentig Borussia Dortmund-fans en nog eens vijf Köln-supporters.

Confrontaties

De Schalke-fans, zo'n 300 man sterk, vielen aan en er ontstonden fysieke confrontaties. De politie nam ter plaatse diverse wapens, maskers, gebitsbeschermers en handschoenen in beslag. De politie meldde niet of er gewonden zijn gevallen. Wel werd er bekendgemaakt dat er een onderzoek loopt.

Tegen de Schalke-fans zijn ook aanklachten ingediend wegens verstoring van het treinverkeer. Door de twee stops liep de trein uit Maagdenburg 75 minuten vertraging op.

De Schalke-fans werden uiteindelijk door de hulpdiensten terug naar de trein begeleid, waarbij een politiehelikopter werd ingezet omdat er nog mensen in de buurt van het spoor aanwezig waren. De reis werd voortgezet onder 'zware begeleiding' van de politie.

Revierderby

Schalke en Dortmund zijn lokale rivalen en spelen tegen elkaar in de Revierderby, maar hebben elkaar sinds de degradatie van Schalke uit de Duitse Bundesliga in 2023 niet meer getroffen.