Zuid-Afrikaanse voetbalfan redt leven van bungelende rivaal tijdens rellen: 'Dit was gestoord'

Chaos in de Afrikaanse Champions League. Tijdens de kwartfinale tussen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns en Esperance Tunis uit Tunesië braken er harde rellen uit op de tribunes. Toen een fan met doodsangsten aan de rand van de tribune hing, moest zijn rivaal te hulp schieten.

De beelden van de wedstrijd in de CAF Champions League gingen de wereld over. Helaas is geweld in voetbalstadions geen zeldzaamheid, maar de rellen in het Afrikaanse stadion spannen de kroon. Te zien is hoe een heel vak met elkaar op de vuist gaat. Tijdens de chaos ging het bijna mis: een Esperance-fan dreigde van de tribunes te vallen.

De Tunesische fan hing aan de balustrade van het stadion. De Zuid-Afrikaanse ultra Siboniso Masanga liet de gevechten in het uitvak links liggen en besloot te hulp te schieten. De heldenactie werd vanuit meerdere hoeken vastgelegd.

The Esperance fan nearly lost his life there, that Mamelodi Sundowns fan is good hearted 🙏❤️ pic.twitter.com/wK5sTz6pEx — Coach Miguel Cardoso (@maetsebane) April 1, 2025

Hij verloor zijn grip

De plaatselijke held vertelde over zijn actie in de Pitchside Podcast, de clubpodcast van de Zuid-Afrikaanse club. "Dit was gestoord", was zijn eerste reactie. Hij zag de video's pas een dag na de wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen door Sundowns. "Je ziet hoe hoog die man hangt. Ik besef nu pas dat dit echt insane was. Maar op dat moment voelde ik alleen adrenaline. Ik ben een voetbalfan en dit (de rellen, red.) is niet wat je wilt zien."

Het had weinig gescheeld of de man had van de tribunes gevallen. "Er stonden mensen in shock te kijken, maar ik rende naar hem toe omdat ik zag wat er gebeurde", vertelt hij verder. "Het was aan het regenen, dus de man verloor langzaam zijn grip. Ik rende naar hem toe en pakte zijn arm."

'Dacht dat ik hem af zou maken'

De fan werd gered, maar dacht nog altijd in gevaar te zijn. "Alsjeblieft broeder, ik heb drie kinderen", riep de man uit. "Hij dacht dat ik hem af zou maken, maar ik zei: 'Maak je geen zorgen, ik laat je gaan'". De twee manen barsten samen in tranen uit. "Het gekke is dat terwijl ik hem aan het helpen was, ik aangevallen werd met flessen."