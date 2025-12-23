Duitse voetballer Sebastian Hertner (34) is overleden na een ongeval op wintersport. Het ongeluk gebeurde in een skigebied in Montenegro. Zijn vrouw was getuige en raakte zelf ook ernstig gewond.

Hertner kwam om het leven na een val uit een stoeltjeslift. Door een technische fout raakte een stoel los. Die kwam vervolgens in botsing met een andere liftstoel. De verdediger van ETSV Hamburg verloor daarbij zijn evenwicht en viel 70 meter naar beneden.

De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Hertner overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Echtgenote gewond

Zijn echtgenote zat ook in de lift. Zij bleef vastzitten en raakte ernstig gewond. De reddingsdiensten bevrijdden haar, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze moest meteen geopereerd worden.

Onderzoek

De autoriteiten doen nog onderzoek naar het ongeval. Technische experts bekijken of er sprake was van achterstallig onderhoud of een constructiefout aan de stoeltjeslift. Het skigebied is voorlopig deels gesloten. Het incident vond plaats in het skigebied Savin Kuk, nabij de plaats Žabljak in het noorden van Montenegro.

Meerdere andere toeristen kwamen met de schrik vrij, maar zaten enige tijd vast in de lift. Het ongeval leidde tot veel reacties van verslagenheid in zowel de voetbalwereld als onder wintersportliefhebbers.

Voetbalcarrière

Hertner speelde onder andere voor Duitse clubs TSV 1860 München, Erzgebirge Aue en SV Darmstadt 98. Daarnaast kwam hij in actie bij de nationale jeugdelftallen (Onder 18 en Onder 19).