Edwin van der Sar neemt maandagavond deel aan een benefietwedstrijd in Portugal. In het stadion van Sporting CP neemt hij het met een team vol wereldsterren op tegen een ploeg van Portugese legendes. Dit allemaal om geld op te halen voor goede doelen.

Edwin van der Sar werd door het Bulgaarse Sportal geïnterviewd daags voor de wedstrijd. De Nederlander zal op goal staan bij het wereldteam en werd gevraagd wie nou zijn lastigste spits was om tegen te spelen. Dat vond hij in eerste instantie moeilijk te kiezen, het zijn er natuurlijk nogal wat. “Dat moet dan toch Ronaldo uit Brazilië zijn. Die was echt heel erg goed."

Ook had hij mooie woorden over voor Bulgaar Hristo Stoichkov, oud-speler van onder andere FC Barcelona. “Ik herinner hem uit zijn tijd bij Barcelona, met Johan Cruijff als trainer, met Michael Laudrup, Romario en Ronald Koeman. Toen ik opgroeide en Barcelona keek, genoot ik daar wel van. Hij had een typische manier van spelen”, zei hij over zijn aanstaand teamgenoot bij de wedstrijd.

Beste doelman van het moment

Daarnaast werd hij ook gevraagd wie hij, als voormalig beste doelman van de wereld, momenteel de beste keeper vindt. “Ik ben wel heel benieuwd hoe Gianluigi Donnarumma het gaat doen bij Manchester City”, zei hij. “Laten we dat eens afwachten.”

Uiteraard kwam hij er niet onderuit om ook wat over zijn oude ploeg Manchester United te zeggen. “Ze scoren niet genoeg, dat is duidelijk. Hopelijk gaat het niveau weer omhoog en komen de investeringen tot hun recht.”

De wedstrijd zal vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd van start gaan in Portugal en is live te zien via Sportnieuws.nl. Onder meer legendes als Luis Figo, Edwin van der Sar, Alessandro Del Piero, Nani, Kaka en Michael Owen doen mee.