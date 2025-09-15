Edwin van der Sar is één van de legendes uit de voetbalwereld die maandagavond op het veld stond bij de Legends Charity Match in het Jose Alvalade Stadion in Lissabon. Hij moest op het bankie beginnen, want eerst stond Peter Cech in goal. Onder meer Luis Figo, Roberto Carlos en ook Kaká en Alessandro Del Piero stonden op het veld bij dit duel.

De wedstrijd moet geld opbrengen voor verschillende goede doelen die zich inzetten om eenheid te creëren in de wereld. Onder andere het Rode Kruis van Portugal én Oekraïne, International Alert en de foudation van bokslegende Oleksandr Usyk, zijn doelen die verbonden zijn aan deze wedstrijd. Het doel was een miljoen ophalen, en daar is een behoorlijk blik aan wereldsterren opengetrokken.

Meerdere wereldkampioenen en Ballon d'Or-winnaars komen samen voor de wedstrijd. Edwin van de Sar was de enige Nederlandse legende die mee deed. Eerder sprak het Bulgaarse Sportal al met de boomlange sluitpost en deelde hij de moeilijkste tegenstander die hij ooit had.

Opvallende speler aan de zijde van de wereldsterren is Oleksandr Usyk. De Oekraïener is eigenlijk heavyweight champion in kickboksen, maar kan ook een aardig balletje trappen, zo blijkt. Alsof Rico Verhoeven mee zou doen bij PSV. Usyk is ook daadwerkelijk ingeschreven bij een Oekraïense ploeg en mag zich daarom op twee vlakken top-atleet noemen.

Edwin van der Sar is de enige voormalig Nederlandse profvoetballer die deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel.