Voetballer Diogo Jota kwam woensdagnacht om het leven bij een ongeluk met zijn broer André Silva. De twee familieleden waren met de auto op weg naar Engeland, toen het in Spanje vreselijk misging. Jota's Lamborghini kreeg een klapband bij een inhaalactie, waarna hij en zijn broer verongelukten.

Topvoetballer Diogo Jota was onderweg met de auto naar Noord-Spanje, waar hij de ferry naar Engeland zou nemen. Daar zou hij binnenkort beginnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen bij Liverpool. A BOLA meldt dat de Portugese international het advies kreeg om met de auto te reizen in plaats van met het vliegtuig om cabinedruk te vermijden. Dit vanwege een recente operatie, na zijn deelname aan de Nations League in Duitsland, waar hij met Portugal de titel pakte.

Diogo Jota en zijn broer André Silva, die hem vergezelde, waren op weg naar Santander. Van daaruit zouden ze de ferry naar Portsmouth nemen, een overtocht van twee nachten en in totaal 31 uur.

Doodsoorzaak Diogo Jota

De Guardia Civil maakte donderdagochtend de oorzaak van het ongeluk bekend: "De informatie die we tot nu toe hebben is dat de auto, een Lamborghini, verongelukte en van de weg raakte door een klapband tijdens een inhaalmanoeuvre. Het gebeurde in de vroege ochtend, om 00:30 uur, in de gemeente Cernadilla, in de provincie Zamora. De auto vatte vlam en beide inzittenden kwamen om het leven."

Het ongeluk op de A-52, in de buurt van Zamora, vond plaats op ongeveer 350 kilometer van de bestemming.

Succesvol seizoen achter de rug

Diogo Jota was op de weg terug naar Liverpool, met wie hij afgelopen seizoen kampioen werd van de Premier League onder leiding van de Nederlandse trainer Arne Slot. Jota maakte het eerste doelpunt van Slots periode bij The Reds in het uitduel met Ipswich Town. In nationaal verband won Jota de Nations League met Portugal, door Spanje na penalty's te verslaan.

In zijn vakantie trouwde hij met zijn jeugdliefde Ruta Cardoso. Samen hebben ze drie kinderen: twee zoons (4 en 2) en een dochter die vorig jaar zomer werd geboren.