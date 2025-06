Ruud van Nistelrooij zit al weken in onzekerheid over zijn toekomst als trainer bij Leicester City, maar zelfs nu het nieuwe seizoen met de Premier League-degradant al nadert, weet hij nog altijd van niks. Engelse media onthullen dat hij een speelbal is van de gehaaide club.

Leicester City kende een pijnlijk seizoen. Eerst onder Steve Cooper, die na twaalf wedstrijden al werd ontslagen. Van Nistelrooij stapte in en beleefde een zo mogelijk nog slechtere reeks met The Foxes. In 19 duels verloor hij 17 keer. Daarnaast zette hij een negatief Premier League-record neer door negen thuiswedstrijden op rij niet te scoren en ze allemaal te verliezen. Hoewel hij zelf wel wil blijven bij de club, om ze in het Championship te leiden, hield Leicester de kaken stijf op elkaar.

Financiële reden

En dat gaat ook nog wel een kleine twee weken duren. Volgens The Sun wil Leicester City wachten tot het 30 juni is geweest, alvorens er het bericht van ontslag van Van Nistelrooij naar buiten komt. Dat heeft vooral financiële oorzaken. Leicester wil voorkomen dat er twee trainersontslagen en afkoopsommen in één seizoen afgeboekt moeten worden. Als Van Nistelrooij per 1 juli wordt ontslagen, valt die malaise voor de club in een nieuw boekjaar.

Sean Dyche

Maar dát de Nederlander ontslagen wordt, staat volgens de Engelse tabloid al wel vast. Leicester heeft ook de pijlen al gericht op een vervanger. Sean Dyche, die jarenlang Burnley leidde, zit sinds januari zonder baan nadat hij werd ontslagen bij Everton. De Engelse manager staat er goed op bij veel fans van laaggeklasseerde ploegen, vanwege zijn staat van dienst bij Burnley. Dyche (53) is vijf jaar ouder dan Van Nistelrooij. Sterker nog: hij wordt 54 jaar oud op 28 juni, vlak voordat hij mogelijk gepresenteerd wordt als nieuwe trainer van Leicester.

Nieuw seizoen voor de deur

Op 1 juli is het nog maar zo'n zes weken tot de start van het nieuwe seizoen op het tweede Engelse niveau. Dyche heeft dus weinig tijd om de boel op de rit te krijgen en Van Nistelrooij zelf heeft ook maar weinig tijd om weer een nieuwe club te vinden én een fatsoenlijke voorbereiding daarmee te draaien.

Carrière Ruud van Nistelrooij

Van Nistelrooij begon zijn carrière als assistent van het Nederlands elftal en begon in de jeugd bij PSV aan zijn eerste clubklus. Bij Jong PSV debuteerde hij in 2021/2022 in het betaald voetbal, waarna hij de hoofdmacht onder zijn hoede nam. Hij won de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker, maar trok voor het einde van het seizoen zelf de stekker uit zijn samenwerking met de club waar hij als spits doorbrak. Vervolgens werd hij assistent- en interimtrainer bij Manchester United, voordat hij naar Leicester vertrok.