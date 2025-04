Einde van een tijdperk: clublegende Bayern München (35) neemt met tegenzin afscheid

Na 25 jaar komt er een einde aan een succesvolle samenwerking tussen Bayern München en Thomas Müller. Het contract van de 35-jarige veteraan wordt niet verlengd. Dat heeft Müller zelf bekendgemaakt via Instagram.

Müller schrijft dat hij nog veel plezier beleefde als voetballer van Bayern en dat hij, ongeacht het aantal speelminuten, ook volgend jaar met de club voor de titel wilde strijden. "De club heeft er echter voor gekozen mij geen nieuw contract aan te bieden", schreef hij.

"Ik respecteer dat, al is het gepraat hierover in de openbaarheid me niet bevallen. Maar het is net als met mijn manier van voetballen: dat was ook niet altijd perfect, maar altijd wel gericht op herstel. Na een foute pass, moet je de bal gezamenlijk heroveren. Dat hebben we nu met goede gesprekken ook gedaan. Ik voel waardering voor de 25 jaar die ik bij deze club heb doorgebracht en focus me nu op onze sportieve doelen."

Clublegende

Müller werd in 2000 jeugdspeler bij Bayern waarvoor hij in 2008 in het eerste elftal debuteerde. De aanvaller, die met Duitsland in 2014 de wereldtitel veroverde, groeide uit tot een boegbeeld, hoewel de laatste jaren zijn speeltijd afnam. Met 743 duels, waarin hij 247 keer scoorde, is hij recordhouder bij de club waarmee hij twaalf landstitels behaalde, zes keer de Duitse beker won en twee keer de Champions League.

Toekomst

Bayern hoopt dat de 131-voudig international aan de club verbonden blijft. Maar wellicht gaat hij eerst nog elders voetballen. Een andere club in de Bundesliga lijkt uitgesloten, gespeculeerd wordt over een overgang naar de Verenigde Staten.

