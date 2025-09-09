Wim Kieft schittert al weken in afwezigheid bij zijn eigen podcast. De oud-topvoetballer had een ontsteking in zijn kunstknie en revalideert daardoor in een zorgcentrum. Daar liet hij een goede vriend behoorlijk schrikken.

Het was voor de vierde week op rij dat Kieft niet aanwezig was bij zijn podcast KieftJansenEgmondGijp. De drie overgebleven heren voorzien de luisteraars regelmatig van updates. Dit keer was Michel van Egmond, schrijver en presentator van de show, langs geweest.

"Ik ging naar de receptie van dat zorghotel, de receptioniste zei: 'Ga maar naar zijn kamer'. Toen zag ik een leeg bed, toen schrok ik even. Ik dacht: ze hebben nu alles weggehaald bij Wim. Maar toen was hij net zijn eerste stappen aan het zetten, met krukken. Dat ging redelijk", stelt Van Egmond.

Kieft nog wel even zoet

De pijn is wel minder geworden bij Kieft. "Die knie is wel ontzettend dik. Maar voor Wim zijn begrippen was hij redelijk positief", aldus Van Egmond. "Hij zit daar tussen allemaal mensen die dertig jaar ouder zijn dan hij; oude mensen die hun heup hebben gebroken. Maar hij vond het vooral lekker dat er vooral vrouwen waren en niemand aan zijn hoofd begon te zeuren over voetbal."

Van Egmond denkt dat Kieft er nog wel even zit. "Ondanks alle ellende kan je wel lachen, want hij vervoert zich in een rolstoel. Je kunt wel voorstellen hoe dat gaat…", zegt hij. "Hij is altijd vrolijk", is Rob Jansen cynisch. "Hij is het zonnetje in huis", dikt Van Egmond het nog wat aan.

"Als hij langer blijft, dan moeten we een keer met het hele spul (de podcast, red.) naar hem toe", vindt Van Egmond. René van der Gijp stelt gekscherend voor om zijn kamernummer door te geven in de podcast, zodat mensen op bezoek kunnen komen of kaartjes kunnen sturen.