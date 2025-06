Dit is Michael Reiziger: primeur bij Ajax, geheimzinnige relatie én beschuldigde ex van ontvoering

Michael Reiziger tekende onlangs bij als bondscoach van Jong Oranje, nadat hij in verband werd gebracht als mogelijke opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Als voetballer kende de bondscoach een succesvolle carrière en speelde hij op meerdere posities. De Surinaamse Nederlander kwam uit voor onder meer Ajax, FC Barcelona, AC Milan en het Nederlands elftal. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 werd hij aangesteld als bondscoach Jong Oranje. Dit is Michael Reiziger.

Michael John Reiziger werd op 3 mei 1973 geboren in Amstelveen als kind van John en Britta Reiziger. Zijn voetbalcarrière startte in 1980 bij amateurvereniging Sint Martinus. In 1990 debuteerde de Surinaamse Nederlander in het eerste van Ajax. In zijn eerste 2,5 seizoenen kwam hij slechts drie keer in actie, waarna hij op huurbasis bij FC Volendam ging spelen. Pas een jaar later brak hij echt door als huurling bij FC Groningen, waar hij in 34 duels liefst zes keer scoorde.

'Ze kunnen eindelijk weer een Jordaans liedje zingen': volste vertrouwen in John Heitinga als hoofdtrainer Ajax John Heitinga is akkoord met Ajax over een nieuw hoofdstuk als trainer. Dat gaat hij doen, samen met Marcel Keizer. Om de geest van de Ajax-filosofie terug te krijgen bij de club, lijkt dit duo een goede keuze. Maar het zal vast even wennen zijn voor Heitinga als hoofdtrainer na twee jaar als assistent in de luwte. "Dat is gewoon een totaal andere functie."

Wisseling van positie

Op aandringen van Louis van Gaal liet hij zich omvormen tot verdediger. Hij speelde uiteindelijk vooral als rechtsback. Zo belandde hij op een plek in het veld die zijn loopbaan voorgoed zou veranderen. Het bleek een groot succes. Hij groeide bij Ajax uit tot een vaste waarde en won in twee seizoenen twee landstitels, twee Nederlandse Supercups, eenmaal de Champions League, UEFA Super Cup en de wereldbeker.

Transfervrij naar AC Milan

Opmerkelijk genoeg hielden de Amsterdammers geen cent over aan de succesvolle periode van Reiziger. Hij vetrok transfervrij naar AC Milan, maar kende een zéér matig seizoen bij de Italiaanse grootmacht, die op de elfde plaats eindigde in de Serie A. In totaal speelde hij er slechts elf duels.

Selectie Jong Oranje voor EK 2025: één speler sluit na interlands met Nederlands elftal aan Michael Reiziger heeft zijn selectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. De beloften van het Nederlands elftal beginnen op 12 juni aan het EK in Slowakije met een wedstrijd tegen Jong Finland. Reiziger heeft dan ook een aantal topspelers opgenomen in zijn selectie.

Hereniging met oud-teamgenoten bij FC Barcelona

Daarna haalde voormalig Ajax-trainer Van Gaal hem naar Barcelona, waar hij herenigd werd met ex-teamgenoten Patrick Kluivert, Winston Bogarde en de broers Frank en Ronald de Boer. De overstap naar Spanje bleek een uitstekende keuze, want daar groeide hij opnieuw uit tot een vaste waarde. Hij won in zijn eerste seizoen bovendien direct de Spaanse landstitel en de Copa del Rey.

Daarna kende Reiziger echter een aantal magere jaren bij de Spaanse topclub. Drie jaar lang draaide de ploeg niet meer mee in de absolute top, waar ook Reiziger de gevolgen van ervaarde. Hij werd minder opgesteld. Onder leiding van een nieuw bestuur en een nieuwe trainer werd vervolgens de weg omhoog wel weer ingezet. Reiziger kende daarin zo'n belangrijke rol, dat hij door de Spaanse sportpers een plek in het elftal van het jaar kreeg toegewezen.

Dit is de vrouw van John Heitinga: zus van bekende ex-PSV'er, creative director en moeder van drie kinderen John Heitinga keert terug als hoofdtrainer bij Ajax. De voormalig voetballer zal verhuizen van Liverpool naar Amsterdam. Hij neemt zijn vrouw Charlotte Sophie Zenden overal met zich mee. Het liefdeskoppel is al lange tijd samen.

Terug naar Nederland

Tóch was de directie van Barcelona minder tevreden, waardoor hij de deur achter zich dicht moest trekken. Lang hoefde Reiziger niet te treuren, want als snel stond het Engelse Middlesbrough op de stoep. Het liep door blessureleed uit op een deceptie, waarna hij zijn geluk zocht in Nederland.

Niet bij 'zijn' Ajax, maar bij rivaal PSV. Wéér werd het een flinke domper voor Reiziger, die genoegen moest nemen met een plek op de bank. In 2007 eindigde zijn contract, dat niet meer werd verlengd, waarna hij een punt zette achter zijn profcarrière als voetballer.

Louis van Gaal inspireerde Danny Blind in verdere carrière: 'Hij zet je enorm aan het denken' Dinsdagavond vond de première van de documentaire over de jaren van Louis van Gaal als speler bij Sparta plaats. De flamboyante trainer liep acht jaar rond bij de club en imponeerde vriend en vijand aldaar. Danny Blind, oud-medespeler van Van Gaal typeert hem: 'Hij zet je enorm aan het denken.'

Interlands

In 1994 debuteerde Reiziger tegen Noorwegen tijdens een kwalificatieduel voor het EK 1996. In totaal speelde hij uiteindelijk drie EK's en één WK. Hij scoorde één keer in 72 interlands; tijdens een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Na het EK in 2004 kondigde hij zijn afscheid aan als international. In 2005 bedacht hij zich en stelde hij zich weer beschikbaar, Bondscoach Marco van Basten riep hem echter nooit op. Daarmee kwam er een einde aan zijn interlandcarrière.

Vernietigende kritiek op voetballegende Marco van Basten: 'Hij lijkt mentaal soms af te haken' Voetballegende Marco van Basten, die in 1988 met Oranje Europees kampioen werd, verschijnt regelmatig op televisie als analist. Die rol vervult hij op unieke wijze: vaak korzelig, verstrooid en niet helemaal tiptop voorbereid. Een collega-analist vindt het helemaal 'niks'.

Trainerscarrière

Na het beëindigen van zijn profcarrière als voetballer, bleef Reiziger actief binnen de voetbalwereld. Dankzij zijn indrukwekkende prestaties als speler, waaronder deelname aan vier eindtoernooien met Oranje en twee Europese clubfinales, kwam hij in aanmerking voor versnelde cursus Coach Betaald Voetbal. In het seizoen 2008/09 volgde hij deze opleiding, samen met oud-ploeggenoten Dennis Bergkamp, Phillip Cocu en Patrick Kluivert.

In 2013 startte hij als jeugdtrainer bij Sparta Rotterdam, waar hij de onder-17 voor zijn rekening nam. Anderhalf jaar later werd bekend dat hij de assistent van Alex Pastoor zou worden bij de hoofdmacht, dat toen nog in de Eerste Divisie speelde. De twee liepen tijdens de play-offs de promotie naar de Eredivisie mis.

Dit is Dennis Bergkamp: icoon van Arsenal en Oranje kreeg plots last van vliegangst en ging wereld over met memorabele goals Hij gaat niet de geschiedenisboeken is als de meest succesvolle Nederlandse voetballer ooit, maar misschien wel als de meest stijlvolle. Dennis Bergkamp (55) betoverde jarenlang velden in binnen- en buitenland en wordt daardoor nog steeds op handen gedragen. Zelfs in 2025 werd hij samen met zijn gezin uitgebreid in het zonnetje gezet.

Primeur als trainer van Jong Ajax

In 2017 keerde hij terug bij Ajax. Hij volgde Marcel Keizer op bij Jong Ajax, die hoofdcoach van de Amsterdammers werd. Reiziger was direct goed voor een primeur door als eerste beloftenploeg ooit de titel te pakken in de Eerste Divisie. Keizer werd niet lang na zijn promotie tot hoofdcoach ontslagen in Amsterdam, waarna Reiziger voor een periode van tien dagen optrad als interim.

In het seizoen 2019/20 werd Reiziger assistent van Erik ten Hag bij Ajax. Dat seizoen eindigde in maart 2020 abrupt vanwege de coronapandemie. Ajax stond bovenaan in de ranglijst van de Eredivisie, maar werd geen kampioen.

Bondscoach Jong Oranje

In 2023 werd Reiziger aangesteld als bondscoach voor Jong Oranje. Toen Francesco Farioli vertrok bij Ajax aan het einde van seizoen 2024/25, werd de naam van Reiziger genoemd als mogelijke opvolger. Die geruchten waren van de baan toen Reiziger kort daarna zijn contract met twee jaar verlengde bij de KNVB.

Clubicoon gooit de deur dicht voor Ajax: 'Dat is een gesloten boek voor mij' Ajax is druk op zoek naar een trainer. Gedroomd kandidaat Erik ten Hag gaat tekenen bij Bayer Leverkusen, dus moeten de Amsterdammers verder op zoek. Bij wie ze in ieder geval niet meer aan hoeven te kloppen is Frank de Boer. De trainer werd vier keer kampioen met Ajax, maar gaat niet meer terugkeren in Amsterdam.

Privéleven

Reiziger is getrouwd met Anemone Reiziger. Over haar is weinig bekend. Ze prefereert een leven buiten de spotlights. In totaal heeft Reiziger vijf zoons, waarvan twee met Anemone en drie uit een eerdere relatie. Zijn zonen heten Gabriël Reiziger, Fabrice Benjamin Reiziger, Jaden Reiziger, Jake Reiziger en Mike Reiziger.

De jongens hebben het voetbal-DNA duidelijk van hun vader. Gabriël Reiziger speelde in de jeugdopleiding van Ajax en tekende in mei 2025 zijn eerste profcontract bij PEC Zwolle. Met Manon Hanraets, de ex-vrouw van Reiziger en moeder van drie van zijn kinderen, onderhoud Reiziger geen goede relatie.

Jong Oranje kent relatief makkelijke tegenstanders op EK 2025 Jong Oranje doet komende zomer mee aan het EK 2025 in Slowakije. De ploeg van Michael Reiziger werd dinsdagavond bij de loting in Bratislava gekoppeld aan drie relatief makkelijke tegenstanders in de groepsfase.

Ontvoering

In 2009 beschuldigde Reiziger zijn ex-partner Hanraets ervan hun drie zoons te hebben ontvoerd uit Spanje. Volgens de bondscoach van Jong Oranje vertrok Hanraets in de zomer van dat jaar onverwacht met de kinderen vanuit hun toenmalige woonplaats Barcelona naar Nederland. Reiziger ontdekte hun verdwijning toen hij de jongens wilde ophalen om samen de zomervakantie door te brengen. Bij aankomst trof hij een volledig verlaten huis aan.

De drie jongens waren in Spanje opgegroeid en spraken amper Nederlands. Daarom schakelde Reiziger de Spaanse autoriteiten in om de kinderen terug te laten keren naar Spanje. Hanraets reageerde zelf nooit publiekelijk op de beschuldigingen, maar liet via haar advocaat weten dat er geen sprake was van ontvoering. Het is niet bekend hoe de zaak precies is afgelopen.