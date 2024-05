Emmen 180 minuten lang de mindere tegen Dordrecht, maar toch halve finalist play-offs

FC Emmen staat in de halve finales van de play-offs. De nacompetitie levert dus weer. De degradant van vorig seizoen uit de Eredivisie plaatste zich pas in de laatste speelronde voor de play-offs, maar rekende daarin over twee wedstrijden wel af met FC Dordrecht. Na de 2-2 in Emmen werd het 0-1 in Dordrecht.

Dordrecht-keeper Luca Plogmann hoefde de tweede helft amper wat te doen. Zijn collega aan de andere kant had het net als bij de heenwedstrijd een stuk drukker. Met meerdere goede reddingen voorkwam de Duitser Eric Oelschlägel een verdiende openingstreffer van Dordrecht, dat wel minder speelde dan in Emmen.

Besuijen matchwinner

In een weinig sprankelende wedstrijd leek er een verlenging te komen, maar Vicente Besuijen dacht daar anders over. Het was een spaarzame mogelijkheid van Emmen en die vloog er gelijk in. Dordrecht, de verrassing van dit KKD-seizoen, raakte in de blessuretijd nog het zijnet. Toch bleef het bij 0-1 en dus ligt de nummer 4 van de competitie eruit.

Wedstrijd even stilgelegd

Martin van den Kerkhof staakte Dordrecht - Emmen nadat er onweer klonk een minuut na de rust. Opvallend, want de zon scheen ook. Toch maakte Van den Kerkhof de enige juiste beslissing door een minuut na rust weer naar de kleedkamers te gaan. Na een kwartier werd er weer verder gevoetbald.

Vrijdag lag er ook al een wedstrijd meerdere keren stil in de play-offs. Roda en NAC Breda moesten meermaals naar binnen omdat supporters van de thuisploeg bekertjes op het veld gooiden. Roda werd afgedroogd door NAC en de fans zorgden er na de 0-3 en 0-4 voor dat de wedstrijd stil werd gelegd. Het werd uiteindelijk 0-5. Daarom vloog ook de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie er al uit.