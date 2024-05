NAC Breda bezorgt Roda JC inktzwart einde van toch al turbulent seizoen

Het seizoen van Roda JC is geëindigd in een drama. De nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie werd in de eerste ronde van de play-offs overklast door NAC, dat Roda JC een inktzwart einde van een toch al turbulent seizoen bezorgde. Na de 3-1 in Breda won NAC in Kerkrade met 5-0 (8-1 in totaal) en gaat naar de halve finales.

De geschiedenis van Roda JC is bekend. Op 3 mei waande de ploeg van Bas Sibum, uitgeroepen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie, zich een paar minuten gepromoveerd. Even later kwam de klap. FC Groningen had 1-1 gespeeld en dus was het niet 2-1 voor Telstar zoals de stadionspeaker zei. Daardoor kwam er een week later ín Groningen een beslissingsduel om directe promotie.

Domper in play-offs

Wat volgde was een einde dat je zelfs je ergste vijand niet gunt. Roda verloor kansloos met 2-0 in Groningen en liep dus rechtstreekse promotie mis. De play-offs in. Maar ook daar ging het hopeloos mis. NAC, dat zich op het nippertje plaatste voor de strijd om promotie, profiteerde optimaal van het lamgeslagen Roda JC.

In Breda werd Roda van het veld geblazen en mocht het van geluk spreken dat het 'maar' 3-1 stond na 90 minuten. Een mooie vrije trap van Brian Koglin gaf de Kerkraders nog wat hoop. Toch leek het erop dat de spelers van Roda er tijdens de return niet meer in geloofden.

Dramatisch einde

In het Parkstad Limburgstadion ontbrak het geloof en de passie om er echt nog wat van te maken. NAC geloofde het wel, leunde achterover en rekte waar kon wat tijd. De uitploeg kreeg pas in de gaten dat het ook vanavond kon winnen toen de openingstreffer uit het niets viel. Boy Kemper verschalkte Koen Bucker in de korte hoek en zorgde voor dolle vreugde in het uitvak.

Na rust werd het drama voor Roda nog groter. Casper Staring raakte in de 47e minuut nog de lat, maar daarna ging het rap. Dominik Janosek maakte uit een vrije trap de mooiste van de avond, na een uur scoorde Roy Kuipers de derde Bredase treffer. 'Auf wiedersehen', klonk het uit het uitvak. Ook vlogen er bekers op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt.

Na een korte pauze gingen beide ploegen weer verder, maar niet voor lang. Martin Koscelnik kopte de 4-0 binnen en even was er de hoop dat iedereen zich gedroeg, alleen na een paar tellen regende het weer bekers. Dus iedereen weer naar binnen. Na de tweede hervatting kopte Sigurd Haugen ook nog de 5-0 binnen. In plaats van nog meer op het veld te gooien, zong het Roda-publiek de spelers nog één keer toe. In de negentigste minuut floot scheidsrechter Jannick van der Laan af.