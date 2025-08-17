Peter Bosz was totaal niet te spreken over de wedstrijdleiding bij FC Twente - PSV. De trainer van de Eindhovenaren was woedend bij een situatie rondom Alassane Pléa en even later nog een keer. Ook Joey Veerman deed een duit in het zakje.

Pléa werd hard onderuit getrapt in het zestienmetergebied door Robin Pröpper, waarna hij geblesseerd van het veld moest. Bosz werd enorm kwaad op het moment dat hij doorkreeg dat Pröpper niet gestraft zou worden voor de actie. Scheidsrechter Sander van der Eijk vond de tackle hard, maar eerlijk.

Even later volgde er een soortgelijke actie, waarbij er niet werd gefloten toen Ruben van Bommel werd vastgehouden. Dat zorgde niet alleen voor woede bij Bosz, maar ook bij Veerman. De regerend kampioen van Nederland stond op dat moment overigens al wel op een 0-1 voorsprong in de Grolsch Veste. Max Bruns schoof een bal in eigen doel na een harde voorzet van Sergino Dest.

Alassane Pléa

Door het uitvallen van Pléa heeft Bosz geen spitsen meer tot zijn beschikking, omdat Ricardo Pepi ook nog aan de kant staat met een blessure. De trainer loste dat tegen FC Twente op door Guus Til in de spits te zetten. Hij is normaal gesproken aanvallende middenvelder, maar daar stond Ismael Saibari al.

