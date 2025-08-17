PSV kent tot dusver een vlekkeloze competitiestart, maar heeft in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 winst) wel een fikse tegenvaller moeten slikken. Alassane Pléa raakte geblesseerd na ruim een kwartier spelen en lijkt een ogenschijnlijk zware blessure te hebben opgelopen. "Niet verstandig om iets over de arbitrage te zeggen", stelt PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie.

Pléa maakt sinds zijn komst naar PSV een uitstekende indruk, ondanks dat hij nog geen doelpunt maakte in dienst van de Eindhovenaren. De spits leek onderuit gehaald te worden door FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper en bleef lang liggen. Op het eerste oog zag de blessure van de Fransman er absoluut niet goed uit. Het standbeen van Pléa bleef hangen en hij greep direct naar zijn knie.

Ogenschijnlijk zware knieblessure

Pléa moest na een minutenlange behandeling zelfs gewisseld worden en dat was een fikse tegenvaller voor Bosz. "Je schrikt wel als je zo'n moment ziet. Je ziet zijn rechterknie wegdraaien en dat was niet zoals het hoort", deelt de trainer zijn zorgen. "Ik weet niet precies hoe het nu gaat, maar het ziet er niet goed uit. We vrezen wel een beetje met grote vrezen."

Hij heeft ook al niet de beschikking over Ricardo Pepi. Kan Bosz een update geven van het herstel van de Amerikaanse goalgetter? "Het is een dagkoers met Pepi. We moeten elke keer kijken hoe hij reageert op belasting. De spitspositie is zeker een punt van aandacht en al helemaal als ze allebei uitvallen, dat spreekt voor zich. Als de spitsen straks beiden vol te belasten zijn, dan hebben twee héél goede spitsen. Dan bied je weinig perspectief aan een derde spits."

Géén kritiek aan adres van arbitrage

De harde charge van Pröpper zorgde voor een woedende Bosz, maar hij weigert kritiek te leveren op scheidsrechter Sander van der Eijk. Na de eerdere woordenwisseling met toparbiter Danny Makkelie van vorig seizoen heeft hij daarvan geleerd. "Ik laat dat aan alle kenners over, het is niet verstandig om er iets over te zeggen. En dan was het niet eens mijn grote vriend die floot", vervolgt Bosz met een knipoog.

Eenvoudige zege voor PSV

Ondanks het uitvallen van de Franse targetman kende een PSV opnieuw een vlekkeloze middag. De Eindhovenaren kwamen al na negen minuten spelen op 0-1 door een ongelukkige eigen goal van Max Bruns, waarna de regerend landskampioen via aanvoerder Jerdy Schouten de score verdubbelde. Schouten verraste na afloop met zijn gewenste doelpuntenaantal. "Daar teken ik voor, graag. Vijf is wel héél ambitieus van Jerdy", sluit Bosz af.

