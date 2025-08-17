PSV heeft de eerste grote test van de Eredivisie op bezoek in de Grolsch Veste tegen FC Twente uitstekend doorstaan. De ploeg van Peter Bosz kwam al vroeg op voorsprong en zag de Tukkers uiteindelijk geen moment écht in de buurt komen. Met de 0-2 zege profiteren zij optimaal van het eerdere puntenverlies van Ajax.

Het nog foutloze PSV werd in de eerste minuten een beetje in de achteruit gedrukt, maar kwam na negen minuten wél op voorsprong. Een harde voorzet werd ongelukkig via Max Bruns in het eigen doel gewerkt: 0-1. Daarmee moest FC Twente, die nog geen doelpunt maakten in de Eredivisie, direct op jacht naar de gelijkmaker.

Woedende Peter Bosz

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor PSV, todat Robin Pröpper hard kwam invliegen op PSV-spits Alassane Pléa. De Fransman schreeuwde het minutenlang uit van de pijn en moest uiteindelijk noodgedwongen het veld verlaten. Het zorgde voor een woede-uitbarsting bij trainer Bosz, die het overduidelijk niet eens was met de beslissing van de arbitrage.

Schouten dompelt FC Twente in rouw

FC Twente kwam aan het begin van de tweede helft opnieuw prima voor de dag, maar moest weer een vroege tegentreffer slikken. Jerdy Schouten kreeg de bal via een voorgetrokken voorzet voor zijn voeten en schoot de bal met een droge knal achter Lars Unnerstall: 0-2.

Géén moment komt zege in gevaar voor PSV

Voor de regerend kampioen was het duel in Enschede, waar het altijd kan spoken, de eerste grote test. PSV kent een uitstekende competitiestart. De Johan Cruijff Schaal werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles, terwijl de eerste Eredivisiewedstrijd eenvoudig gewonnen werd tegen Sparta Rotterdam (6-1). In de Grolsch Veste kwam de voorsprong ook nauwelijks in gevaar.

Het rommelt in Enschede

Het rommelt in Enschede vooral, ook in de wedstrijd tegen PSV was het bij vlagen héél tam. In de eerste helft speelden de Tukkers nog behoorlijk, maar ze vielen na rust ver terug. Het werd pijnlijk duidelijk dat de fanatieke aanhang het vertrouwen in een aantal spelers volledig heeft verloren. Arno Verschueren werd uitgefloten, terwijl er gejuich was bij de wissel van Daan Rots. Uiteindelijk eindigde het in 0-2 voor de Eindhovenaren. PSV is niet de nieuwe koploper, NEC heeft namelijk een beter doelsaldo.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.