Vitesse vecht nog altijd voor de allerlaatste kans als professionele voetbalclub. Donderdag vond het kort geding plaats tegen de KNVB vanwege het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse voetbalclub. De rechter liet echter meteen blijken dat er op de beladen dag nog geen besluit wordt genomen.

Dat vertelde de rechter meteen aan het begin van de bomvolle rechtszaal in Utrecht. Voordat de partijen allemaal aan het woord kwamen, liet de rechter ook ontvallen dat er door de advocaten een dag voor het kort geding maar liefst 1500 pagina's zijn ingestuurd.

Fans, selectie en iconen in Utrecht

Veel Vitesse-fans waren donderdag in Utrecht te vinden. En zij waren niet alleen. Ook de selectie en clubiconen als John van den Brom, Edward Sturing en Theo Janssen reisden af naar de Domstad. Niet alle fans pasten in de rechtbank en konden het kort geding dus niet live in het gebouw volgen, maar keken bijvoorbeeld buiten de rechtbank op het plein. Zij weten dus al meteen dat de uitspraak donderdag nog niet zal volgen.

De gang naar de rechter is de allerlaatste kans voor Vitesse om het voortbestaan van de club te redden. Op voorhand zijn experts al zeer sceptisch over de kansen van de Arnhemmers, die alleen kunnen hopen op fouten van de KNVB tijdens het proces van de laatste periode. De licentie van Vitesse werd door de KNVB afgenomen omdat de club niet voldeed aan de eisen van de bond. Eerder ging de club al in beroep, maar dat bleek tevergeefs.

Er is haast geboden met het besluit. De Keuken Kampioen Divisie begint aankomend weekend. De wedstrijden van Vitesse waren al uit het speelschema gehaald. Vrijdag, een paar uur voor de start van de competitie, wordt dus écht duidelijk of de club blijft behouden voor het Nederlandse profvoetbal. Mocht de rechter besluiten om Vitesse in het gelijk te stellen, is volgens experts de kans ook groot dat het besluit van de KNVB wordt opgeschorst en het dus niet betekent dat de club sowieso gered is voor de komende jaren.

