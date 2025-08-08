Vitesse heeft de proflicentie definitief verloren, maar wat gebeurt er dan met al die spelers? En krijgt de eigenaar van het GelreDome nog wel genoeg inkomsten om te kunnen blijven bestaan? Op beide vragen is het antwoord bekend.

Vitesse-spelers zijn niet automatisch van hun contract af nu de proflicentie is afgenomen. Zij zullen dan in eerste instantie een spoedprocedure bij de arbitragecommissie van de KNVB moeten aanspannen, waar zij een goede kans maken om hun contract te laten ontbinden. Dat zeggen directeur Louis Everard van spelersvakbond VVCS en de in sportrecht gespecialiseerde jurist Ivo Batelaan van BMDW Advocaten.

"Nu Vitesse de proflicentie is verloren, is er een gegronde reden om het contract te ontbinden", zegt Batelaan. Daar sluit Everard zich bij aan. Een uitspraak in zo'n arbitragezaak volgt normaal gesproken snel.

'Bijzondere situatie'

Het is volgens beide kenners niet gebruikelijk dat in contracten een clausule staat voor als een club de proflicentie verliest. "Dat is een bijzondere situatie. Het is maar een paar keer eerder gebeurd dat een club de proflicentie kwijtraakt. Dus dat is niet standaard onderdeel van een contract", zegt Batelaan.

Voor wie het ook een bijzondere situatie is, is de eigenaar van het stadion waar Vitesse in voetbalt. Stadioneigenaar Michael van de Kuit denkt het gemis van Vitesse op te kunnen vangen met extra evenementen zoals concerten. De GelreDome heeft daarvoor wel extra vergunningen nodig van de gemeente Arnhem.

Met het verdwijnen van Vitesse komen negentien weekenden vrij voor de GelreDome. Van de Kuit denkt dat er vanuit de evenementenbranche vraag is om die plekken op te vullen. Met de beperkte vergunning van nu worden er jaarlijks zo'n twintig evenementen georganiseerd, waarmee het om een verdubbeling zou gaan.

Johan Cruijff Arena

Van de Kuit wijst erop dat alleen de Johan Cruijff ArenA in Nederland een grotere capaciteit heeft voor concerten. "En er is veel vraag naar concerten voor een capaciteit van 35.000 tot 40.000 mensen. Maar daarvoor hebben we de gemeente nodig."

