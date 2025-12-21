Waar dit seizoen de donkere wolken zich boven de Johan Cruijff ArenA opstapelden, is sinds de komst van interim-trainer Fred Grim de zon eindelijk weer volledig doorgebroken. Zestien punten in de laatste zes duels: dat zijn cijfers waar menig Ajax-trainer in zo’n verloren lijkend seizoen alleen maar van kan dromen. De Ajax-directie zou gek zijn als Grim het seizoen niet mag afmaken.

Dé vraag die momenteel gesteld moet worden aan de Ajax-directie is: waarom zouden ze Grim niet vragen om de klus af te maken tot het einde van het seizoen? Terwijl sommigen Grim vanaf dag één belachelijk maakten, bleef de 60-jarige Amsterdammer stoïcijns sinds hij het overnam van de ontslagen John Heitinga. Grim weet als geen ander dat hij niet de droomtrainer voor Ajax is, maar heeft er wel voor gezorgd dat de rust volledig is teruggekeerd. Ondanks alle kritieken heeft hij zich niet van de wijs laten brengen.

Terug naar de basis

Heitinga moest na het succesvolle jaar onder Francesco Farioli het gemiste Ajax-voetbal terugbrengen, maar het pakte averechts uit. Na vijftien wedstrijden volgde zijn ontslag. Ook Grim begon rampzalig, met nederlagen tegen FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Maar juist na die valse start trok de ervaren coach een logische conclusie: dit Ajax kan op dit moment niet frivool voetballen. Daarom ging hij terug naar de basis. Farioli liet vorig seizoen al zien dat deze ploeg een stabiele organisatie nodig heeft om te presteren.

Grim herstelde die structuur: de controleur die een linie inzakt, een compact blok van vijf met duidelijke afspraken. Het stond er ineens weer. En dat betaalt zich uit, want sinds die tactische omzetting is Ajax ongeslagen. Vijf zeges in zes duels en een knap punt bij stuntploeg NEC. Binnen de spelersgroep klinken positieve geluiden en buiten de club wordt steeds vaker gefluisterd dat er misschien toch méér mogelijk is dan dit seizoen lange tijd deed vermoeden.

Toevoeging van Denny Landzaat

Het is echter te makkelijk om te zeggen dat Grim dit alleen doet. De toevoeging van Denny Landzaat aan de technische staf blijkt een schot in de roos. Samen hebben ze bij Ajax alle neuzen dezelfde kant op gekregen. Ze weten allebei dat dit nog geen puur Ajax-voetbal is, maar dat je alleen met een solide basis kunt bouwen aan iets dat wél weer herkenbaar wordt. Zeker als er in de winterstop nog wat slimme versterkingen bijkomen.

Advies voor Ajax: laat Grim het seizoen afmaken

Kijkend naar de periode onder Grim kan het eigenlijk niet anders dan dat hij de kans krijgt om het seizoen af te maken. Dat móét een serieuze overweging zijn voor de Ajax-directie. Hij heeft laten zien dat hij de groep weer aan het draaien krijgt, nota bene in een van de meest turbulente fases van de recente clubgeschiedenis. Je zou bijna zeggen dat het vreemder zou zijn om het niet te doen. In een verloren seizoen gaf Grim Ajax iets dat waardevoller is dan punten: perspectief. En dat verdient de tijd om verder te groeien.

