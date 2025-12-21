Voor Mark Verkuijl van Jong Ajax worden de laatste dagen van het jaar loodzwaar. De 21-jarige vriendin van de middenvelder van de beloftenploeg kwam deze week om het leven bij een aanrijding.

De vriendin van Verkuijl was donderdag aan het hardlopen in Ede, maar werd tijdens haar rondje aangereden door een auto en overleed later aan haar verwondingen. De bestuurder reed desondanks door, maar werd later wel aangehouden. Dat meldt De Telegraaf zondag.

De gebeurtenis heeft diepe impact op de spelers van Jong Ajax. De staf, een aantal voetballers en de directeur voetbal Marijn Beuker zijn sinds het noodlot toeslag langsgegaan bij Verkuijl om hem te steunen. De voetballer woonde nog niet samen met zijn geliefde, maar was volgens de krant wel van plan om samen met haar een huis te kopen.

De afgelopen dagen hebben een heleboel spelers van de beloftenploeg niet kunnen trainen door het tragische voorval. Jong Ajax speelt maandag in de Keuken Kampioen Divisie thuis tegen RKC Waalwijk. De spelers van de ploeg zullen dan rouwbanden dragen en ook is er voorafgaand een minuut stilte.

Talentvolle voetballer

De 19-jarige Verkuijl speelt sinds de zomer van 2024 voor Jong Ajax. Hij kwam in totaal 31 keer uit voor dat team in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen deed hij zeven keer mee bij de beloftenploeg. De verdedigende middenvelder scoorde vooralsnog niet.

Verkuijl heeft dusdanig talent dat hij afgelopen zomer door bondscoach Peter van der Veen werd opgeroepen voor het EK onder 19. Met Oranje pakte de speler van Jong Ajax daar de Europese titel. Verkuijl stond in vier van de vijf wedstrijden tijdens het toernooi in de basis, waaronder ook in de met 1-0 gewonnen finale tegen Spanje.

