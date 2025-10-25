Oud-topvoetballer Arjen Robben bracht woensdag een bezoek aan zijn oude club Bayern München. Daar kreeg hij een warm onthaal en werd hij toegezongen door de fans. Later plaatste de Nederlander een emotioneel bericht op Instagram.

Robben werd woensdag gespot bij het Champions League-duel van Bayern München met Club Brugge. De thuisploeg won met 4-0 en dus was het groot feest in de Allianz Arena. Maar de fans juichten niet alleen voor de speler op het veld.

De aanwezigheid van de voormalig Oranje-international bleef namelijk niet onopgemerkt. Fans van de club waren dolblij om hun oude held weer in het stadion te zien en zongen hem luidkeels toe met zijn eigen lied, waarbij verwezen wordt naar de finale van de Champions League in 2013. Bayern won toen met 2-1 van Borussia Dortmund door een goal van Robben in de 89e minuut.

Emotioneel

Dat raakte de 41-jarige enorm. Hij plaatste later dan ook een video op Instagram om de supporters te bedanken voor het emotionele moment. "Lieve Bayern-fans, ik ben blij om weer in München te zijn", begint hij. "Die laatste minuten... Ik hoorde het lied en dat zal me altijd bijblijven. Het maakt me altijd trots. Heel erg bedankt daarvoor."

"Titels zijn mooi maar de waardering van fans is nog belangrijker voor mij", zei Robben eerder al eens. "Het gaat erom hoe mensen je herinneren als persoon. Daarom zeg ik altijd: blij wie je bent."

Robben groeide in München uit tot een echte clublegende. Hij speelde van 2009 tot 2019 bij Bayern. Hij scoorde 99 keer in 201 Bundesliga-wedstrijden. Bovendien maakte hij 25 doelpunten in de Champions League. Hij werd acht keer landskampioen van Duitsland en won vijf keer de DFB-Pokal.