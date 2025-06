Emotionele boodschap van verloofde van Liverpool-ploeggenoot biedt hoop voor Cody Gakpo

Nu Liverpool kampioen van Engeland is geworden en de vakantie is begonnen, komen de geruchten rondom transfers op gang. Twee emotionele posts op Instagram van een ploeggenoot zouden goed nieuws kunnen betekenen voor de Nederlander Cody Gakpo.

Op rechtsbuiten had Gakpo dit seizoen veel concurrentie van Luis Diaz. De Colombiaan opende het seizoen in de Premier League sterk en mocht daardoor van trainer Arne Slot lang blijven staan. Gakpo moest het doen met invalbeurten en werd af en toe ook in de spits geposteerd. Maar voor het nieuwe seizoen lijken zijn kansen op basisplekken toe te nemen.

Kampioensfoto zorgt voor ophef rondom Liverpool-ster: 'Gakpo moet hier gewoon van wegblijven' Cody Gakpo, een van de drie Oranje-internationals van Liverpool, heeft onlangs voor ophef gezorgd met een opvallende foto op zijn Instagram. Na het winnen van het kampioenschap met Liverpool poseerde Gakpo op de kampioensbus met een grote sigaar in zijn mond. De foto viel niet bij iedereen in goede aarde. "Dat vind ik anders dan dat je het zelf promoot", stelt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Emotionele afscheidsrede

Zowel Diaz als zijn verloofde Gera Ponce heeft op Instagram in uitgebreide boodschappen een voorschot genomen op een aanstaande transfer. Althans, dat is wat de fans tussen de regels door lezen. Zijn verloofde dankt de fans uitgebreid in een soort emotionele afscheidsrede en daar wordt meteen veel achter gezocht.

'Bedankt voor zoveel liefde'

'Vanaf de eerste dag dat we hier aankwamen, voelden we zelf wat het betekent om deel uit te maken van deze club. Deze fans steunen je niet alleen, ze laten je ook voelen. En wat jullie mijn vriend en onze hele familie hebben laten voelen is wat we voor altijd in onze ziel zullen meedragen. Bedankt voor zoveel liefde, toewijding en dat we ons thuis voelen. Deel uitmaken van deze fans is een voorrecht', schrijft ze.

Boodschap van Diaz

Diaz deed iets soortgelijks, al leest zijn boodschap vooral als een dankbare terugblik op een mooi seizoen. 'Mijn dank gaat uit naar iedereen: ploeggenoten, de technische staf en de supporters. Het was een onvergetelijk seizoen dat ik altijd in mijn hart zal meedragen. Iedereen die speelt voor dit logo zal ooit deze geweldige sfeer missen', schreef de Colombiaan.

Transfer in de maak?

Er wordt inmiddels veel gespeculeerd over de toekomst van Diaz bij Liverpool. Onder andere FC Barcelona heeft volgens Spaanse media wel interesse in de buitenspeler. Maar met Raphinha en Lamine Yamal daar al op de flanken, is de concurrentiestrijd daar moordend. Een vertrek zou ruimte vrijmaken voor meer minuten voor Gakpo bij Liverpool, al zingt zijn naam bijvoorbeeld rond bij Bayern München als mogelijke versterking.