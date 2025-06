Kampioensfoto zorgt voor ophef rondom Liverpool-ster: 'Gakpo moet hier gewoon van wegblijven'

Cody Gakpo, een van de drie Oranje-internationals van Liverpool, heeft onlangs voor ophef gezorgd met een opvallende foto op zijn Instagram. Na het winnen van het kampioenschap met Liverpool poseerde Gakpo op de kampioensbus met een grote sigaar in zijn mond. De foto viel niet bij iedereen in goede aarde. "Dat vind ik anders dan dat je het zelf promoot", stelt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Maaskant heeft begrip voor Gakpo's actie, maar plaatste er tegelijkertijd een kanttekening bij. "Ik begrijp het volledig, want ik heb het zelf ook gedaan. Ik rook niet en ik drink niet, maar bij een kampioenschap heb ik ook een foto met een grote sigaar in mijn mond." Wel benadrukt hij dat zowel trainers als spelers een voorbeeldfunctie hebben, al helemaal bij Liverpool. "Je moet beseffen wie naar je kijken. Je hebt gewoon een voorbeeldfunctie als trainer én speler."

Feestcultuur onder sporters

Maaskant wijst op het gemak waarmee er tegenwoordig wordt omgegaan met drinken en roken tijdens sportieve festiviteiten. "De ellende die we er landelijk mee op onze nek halen, is groot en schrijnend. Dat moet je niet ondersteunen met een post op social media", gaat de momenteel clubloze trainer verder.

Desondanks begrijpt Maaskant de cultuur waarin zo'n foto ontstaat. "Dat er uiteindelijk foto’s komen en dat het een soort van cult is geworden, dat begrijp ik volledig. Maar Gakpo had hier gewoon van weg moeten blijven. Doe die sigaar dan even achter je rug, dan heb je dezelfde foto, zonder dat je poseert met zo’n grote sigaar."

Voorbeeldfunctie en regelgeving

Maaskant staat stil bij de verantwoordelijkheid van sporters richting hun (jonge) fans. "Je hebt gewoon een voorbeeldfunctie als sporter." Hij vraagt zich af in hoeverre er duidelijke regelgeving moet komen rondom dit soort uitingen. "Alle reclame voor alcohol en tabak is al verboden, en datzelfde geldt voor wedden. Stuk voor stuk zijn dat dingen waar de voetballerij geld aan verdient. Dat is wel zorgelijk, want je moet natuurlijk ook kijken naar hoe de sport gaat overleven..."

'Niet groter maken dan het is'

Toch waarschuwt Maaskant dat de controverse niet groter gemaakt moet worden dan noodzakelijk is. "Ik begrijp het volkomen dat zo’n sigaar opgestoken wordt bij het vieren van een kampioenschap. Maar dat is wat anders dan het actief promoten via je social media", sluit Maaskant af.

In de twintigste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer zijn scherpe mening over het nieuwe aanstaande trainersduo van Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld wie de nieuwe assistent van Arne Slot moet worden, spreekt hij over Dirk Kuyt en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

