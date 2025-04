Emotionele Mohamed Ihattaren vecht tegen tranen: 'Dit doet me echt wat man'

Het doek lijkt gevallen voor RKC. De Waalwijkers verloren vrijdagavond met 2-1 van NEC in de Eredivisie en staan met nog vijf duels te spelen onderaan in de competitie. Een wonder is nodig om in de Eredivisie te blijven en dat doet Mohamed Ihattaren heel veel verdriet.

Ihattaren kreeg vroeg in het seizoen een kans om zijn in het slop geraakte carrière nieuw leven in de blazen bij de ploeg van Henk Fraser. Geregeld laat de 23-jarige zijn klasse zien, maar het lijkt vooralsnog niet genoeg voor handhaving. Een late assist van de spelkamer werd tegen NEC tenietgedaan door een tegengoal in blessuretijd.

Emotioneel interview

Niet veel later stond hij hevig geëmotioneerd het Brabants Dagblad te woord. "Ja, dit doet me echt wat man", vertelt hij eerlijk. Ihattaren vindt het niet alleen erg voor zichzelf en de andere spelers, maar ook voor alle mensen binnen RKC. Zijn trainer Fraser is een van hen. "Voor zo iemand wil je alles doen. En ook voor deze spelersgroep, voor de staf, voor de mensen op de club. Het knaagt aan mij dat het nu niet lukt. Ik heb deze groep gewoon heel lief."

Dat het daarom al weken op rij niet wil vlotten, doet Ihattaren pijn. Na de winterstop nam hij het elftal bij de hand en kenden de Brabanders een sterke serie. Dat lijkt nu niet veel meer waard. Toch klampt hij zich vast aan de kans op een wonder. En dat wil hij dolgraag mogelijk maken. "Ik wil RKC erin houden. Ik weet dat ik het in me heb."

Resterende schema RKC

De Waalwijkers weten wat ze te doen staat. Het gat met de nummer zestien (Willem II) is vijf punten. Die positie geeft recht op een plek in de play-offs. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks. Plek vijftien is met elf punten verschil nagenoeg onhaalbaar. RKC speelt achtereenvolgens nog tegen FC Utrecht (thuis), FC Groningen (uit), SC Heerenveen (thuis), Feyenoord (uit) en Go Ahead Eagles (thuis).

