Emotionele spelersvrouw Mikky Kiemeney spreekt zich uit over Frenkie de Jong: 'Dat kan niet'

Het zijn prachtige tijden voor Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney. Zo kondigde het stel eerder deze maand aan dat ze in verwachting zijn van hun tweede kindje. Daarnaast werd Frenkie landskampioen met FC Barcelona. Een trotse Mikky heeft daarom beelden met een prachtige boodschap gedeeld op haar Instagram.

Mikky postte op woensdagavond een rits aan schitterende foto's op haar Instagram. Zo zien we haar en Frenkie samen kussend poseren met de beker van het landskampioenschap. Ook zien we hoe vader en moeder met hun zoontje Miles aan het knuffelen zijn. 'Mijn kampioen', leest het bijschrift.

De comments worden overspoeld met liefdevolle reacties. De vrouwen van Marten de Roon, Wojciech Szczesny en Davy Klaassen reageren met hartjes-emoji's onder de post.

Prachtige boodschap

Ook in haar Instagram-story heeft de spelersvrouw meerdere mooie foto's gedeeld. Eentje springt direct in het oog. Het is een afbeelding van Frenkie die hand in hand met Miles loopt. Ze heeft hierbij een prachtige boodschap voor haar man. 'Ik had me geen beter voorbeeld kunnen wensen in het leven om altijd te blijven geloven en te vechten voor alle dromen.'

Zware periode

Dat is een mooie boodschap voor Frenkie, want de middenvelder kende een gitzwarte periode. Het leven van De Jong stond een jaar geleden sportief gezien op zijn kop. De sterspeler van Oranje liep tijdens een wedstrijd met Real Madrid een zware enkelblessure op. Het was al een van meerdere blessures dat seizoen, maar dit keer bleek het ernstiger dan aanvankelijk gedacht. De Jong moest het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan en stond ook de daaropvolgende maanden buitenspel.

Toen hij in het najaar van 2024 zijn rentree maakte, viel dat niet bij iedereen in de smaak. Coach Hansi Flick gaf regelmatig de voorkeur aan andere spelers, en het kritische publiek van Barcelona liet zich niet onbetuigd en floot De Jong zo nu en dan uit. Gelukkig gaat het nu stukken beter met de Nederlander. Hij heeft het plezier weer teruggevonden en hij won met Barçca de landstitel, de Supercopa en de Copa del Rey.

Heugelijk nieuws

De Jong en zijn partner brachten eerder deze maand vrolijk nieuws naar buiten. Op de verjaardag van de voetballer liet het stel via een bericht weten dat Mikky zwanger is. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', schreef het stel bij de foto.

De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. In oktober 2023 werden ze trotse ouders van hun zoontje Miles. Binnenkort krijgt hij er dus een broertje of zusje bij.

