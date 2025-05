Openhartige Frenkie de Jong blikt terug op gitzwarte periode: 'Het was een zware reis'

Het leven lacht Frenkie de Jong toe. De middenvelder van FC Barcelona pakte vorige week de landstitel met zijn club en wordt over een aantal maanden voor de tweede keer vader dankzij zijn zwangere vrouw Mikky Kiemeney. Het ging echter ook een tijdlang totaal niet goed met de oud-speler van Willem II en Ajax. Daar blikt hij in een openhartig bericht nu op terug.

Het is immers meer dan een jaar geleden dat het leven van De Jong sportief gezien op zijn kop stond. De uitblinker van het Nederlands elftal liep in een wedstrijd met Real Madrid een ernstige enkelblessure op. Dat was al de zoveelste keer dat seizoen, maar dit keer was het een stuk erger dan het in eerste instantie leek. De Jong miste het EK voetbal in Duitsland en stond ook daarna nog maandenlang aan de kant.

'Moeilijke start'

Toen hij in het najaar van 2024 zijn entree maakte, werd dat niet door iedereen gewaardeerd. Coach Hansi Flick koos veelvuldig voor anderen en het strenge Barcelona-publiek floot De Jong soms wel eens uit. Hoe anders is het leven nu. De Jong won met Barça de landstitel, de Supercopa en de Copa del Rey. "Na een moeilijke start van het seizoen met de ernstige blessure die ik opliep, voelt het goed om het seizoen zo af te sluiten", schrijft hij op Instagram.

'Dat vinden wij vervelend': FC Barcelona-voorzitter spreekt zich uit over situatie Frenkie De Jong Frenkie de Jong werd afgelopen week kampioen met FC Barcelona, dus de blik kan richting volgend seizoen. Dat doen de Catalanen ook snel, want met de contractsituatie van de Nederlander zijn ze niet erg tevreden.

"Alle drie de binnenlandse prijzen winnen en met plezier het spel spelen waar ik van hou." De Jong weet waar hij vandaan komt. "Het was een zware reis, zowel fysiek als mentaal. Maar gelukkig had ik mijn familie en vrienden die me altijd steunden en geloofden in deze moeilijke momenten die ik dit seizoen tegenkwam. Ik had het niet zonder jullie gekund", zo sluit hij af met een hartje.

Teamgenoot Frenkie de Jong valt van de bus bij parade FC Barcelona door de stad De spelers van Barcelona vierden vrijdag het winnen van de Spaanse landstitel, maar de festiviteiten dreigden te ontsporen toen een speler van de bus viel waarmee het team door de stad paradeerde.

De 28-jarige De Jong, die in 2019 de duurste Nederlander ooit werd, speelde uiteindelijk 25 competitieduels. Tel daar 13 Champions League-duels, 6 Copa del Rey-potjes en een wedstrijd in de Supercopa bij op en duidelijk is dat De Jong weer veel minuten maakt. Zeker de laatste weken is hij onomstreden bij de kersverse landskampioen.

Tweede kindje in aantocht

En ook buiten het veld gaat het goed. De Jong en Kiemeney werden in 2023 al trotse ouders van hun zoontje Miles, maar eerder deze maand kondigde het getrouwde stel aan dat er nog een kleine onderweg is. Kiemeney is opnieuw zwanger. Zij reageert overigens met de nodige emoji's onder het openhartige bericht van De Jong, net als oud-ploeggenoot Matthijs de Ligt en velen anderen.

Liefdevolle reacties op babynieuws Frenkie en Mikky de Jong: bekende Nederlanders en spelersvrouwen laten van zich horen Barcelona-speler Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney-de Jong kondigden maandag aan dat ze in verwachting zijn van hun tweede kindje. Er wordt dolenthousiast gereageerd op het nieuws door bekenden van het stel: van Lil Kleine tot Estelle Bergkamp.

De Jong en co spelen aankomende zondag nog één wedstrijd. Het voetbalseizoen wordt afgesloten met een uitwedstrijd bij Athletic Bilbao, de nummer vier van La Liga. Daarna is het tijd voor Oranje. Op 7 juni en 10 juni staan er namelijk twee WK-kwalificatieduels op het programma: Finland-uit en Malta-thuis. Na die twee potjes is het eindelijk tijd voor vakantie na een turbulent seizoen voor de goedlachse middenvelder.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.