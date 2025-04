Engeland nu al in de ban van 'ongeschreven traditie' voor kampioen Liverpool

Nu Liverpool kampioen is van de Premier League, kan het seizoen in Engeland zonder druk worden uitgespeeld. De ploeg van trainer Arne Slot werd liefst vier wedstrijden voor het einde de beste. In de resterende duels wacht de kersvers kampioen vier keer traditie. Maar gaan de tegenstanders zich daar aan houden?

Na de dikke 5-1 zege op Tottenham Hotspur kan het niet meer mis voor Slot, zijn aanvoerder Virgil van Dijk, de twee andere Nederlanders, de rest van de club én de fans. Hoewel er op Anfield en later in de stad al een groot feest uitbrak, moeten de officiële festiviteiten nog plaatsvinden. Van Dijk zal bijvoorbeeld pas na de laatste wedstrijd van het seizoen de trofee de lucht in gooien. Ook de parade op de bus door de stad is pas over een paar weken.

Erehaag

Tot die tijd is het nog voetballen geblazen. Er wachten nog twee 'topwedstrijden' in de Premier League, te beginnen met de uitwedstrijd bij Chelsea komende week. Dat is de eerste kans op de traditie in het voetbal, waarbij de tegenstander een erehaag vormt aan de rand van het veld en de spelers applaudiserend de nieuwe kampioen onthaalt. Op 4 mei is het duel op Stamford Bridge en de vraag is of Chelsea de traditie respecteert.

Ongeschreven regel

In de regels van de Premier League staat namelijk niks over een verplichting van de tegenstander om de 'guard of honour', zoals de erehaag in Engeland heet, te organiseren. Het is een ongeschreven traditie en vaak bepalen clubs zelf of ze eraan mee willen doen. Het komt zelden voor dat een erehaag niet georganiseerd wordt, zelfs pijnlijke momenten worden niet geschuwd. Liverpool vormde zelf een erehaag voor kampioen Chelsea in 2015.

Pijnlijk voor Arsenal

Extra pijnlijk is dat nummer twee Arsenal op Anfield de voor hen ondankbare eer krijgt om de kampioen te onthalen met een erehaag. De ploeg van trainer Mikel Arteta is de eerste verliezer in de titelstrijd, zoals het dat de afgelopen drie seizoenen al werd. In 2020 vormden de spelers van de Londense ploeg op het eigen Emirates toenmalig kampioen Liverpool ook 'gewoon' volgens traditie. Na de wedstrijden tegen Chelsea en Arsenal sluit Slot het seizoen af met een uitduel bij Brighton en een thuisduel met Crystal Palace. Benieuwd of er vier erehagen gevormd gaan worden.

Pijnlijk moment

In Engeland zijn ze nu al in de ban van de vraag of Liverpool vier keer zo'n guard of honour krijgt. Vooral rond Arsenal hangt een vraagteken, al ging die club een pijnlijk moment in 2013 niet uit de weg. Manchester United werd onthaald als kampioen, terwijl voormalig clublegende Robin van Persie net dat seizoen de overstap had gemaakt naar United en de ploeg kampioen maakte, iets at bij Arsenal nooit lukte.

