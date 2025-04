Arne Slot laat Britse media in verbazing achter na titel met Liverpool: 'Hij liet zijn ware aard zien'

Liverpool pakte zondag de 20ste landstitel uit de clubhistorie en daar pakken de Britse media groot mee uit. Arne Slot schreef geschiedenis door als eerste Nederlandse coach de Premier League te winnen en hij wordt dan ook overladen met complimenten.

Liverpool staat met nog vier duels te gaan maar liefst vijftien punten voor op naaste belager Arsenal en dus kon de titel na de klinkende 5-1 zege op Tottenham Hotspur gevierd worden. Dat hadden weinigen voor het seizoen zien aankomen, want er waren grote vragen over hoe het Liverpool zou vergaan zonder succescoach Jürgen Klopp.

'Dit had niet mogen gebeuren'

The Sun refereert dan ook naar die twijfels: "Dit had niet mogen gebeuren. Niet met een rookie manager die een legende opvolgde, een ontevreden vedette (Mohamed Salah, red.) die weg wilde en het gebrek aan actie op de transfermarkt." Het gebeurde uiteindelijk dus wel.

Slot ontpopte zich razendsnel tot de nieuwe succescoach en zette zondag de kroon op het werk. Na afloop zong hij zijn Duitse voorganger toe en dat was volgens de Britse krant ook een grote kwaliteit. "Slot won de titel met Klopp zijn selectie en had niet de wens om het over hem te laten gaan."

Het medium trekt zelfs de vergelijking met een clublegende: "Op dit moment lijkt hij de rustige Bob Paisly, zoals Klopp op de bombastische Bill Shankly leek." Slot zal dromen dat hij ook maar in de buurt van Paisley kan komen, want de Engelsman werd zes keer kampioen en won drie keer de Europacup I met Liverpool.

Britse media gaat door het stof

Ook bij Daily Mail wordt Slot vergeleken met zijn voorganger. De Nederlander legde volgens het medium de basis tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten. "Slot patrouilleerde over het veld en riep: 'geduld, jongens, geduld!'. Het was het eerste teken van het nieuwe regime. Verdwenen was het zogenaamde heavy metal, halsbrekende voetbal van Jurgen Klopp. Welkom bij de soft rock, de controleerde stijl van Slot."

Het medium gaat ook door het stof: "Achteraf hadden we dit moeten zien aankomen en geen transitieperiode moeten verwachten. Een jaar geleden waren we in Rotterdam om te praten met Feyenoord-fans over wat we konden verwachten." Daar sprak de krant met lovende supporters.

Slot toont zijn klasse

Slot kan niet alleen door zijn prestaties op lof rekenen, want ook zijn gebaar naar Klopp doet het goed. "Hij had de moeilijke taak om Klopp op te volgen en er waren sommigen die zich afvroegen wat realistisch haalbaar was voor de Reds dit jaar na het verlies van hun inspirerende leider. Klopp toonde zijn klasse door de naam van Slot te zingen tijdens zijn laatste optreden en Slot betaalde dat gebaar terug tijdens een van de eerste momenten na het winnen van de titel. Hij liet zijn ware aard zien", valt er te lezen bij The Mirror.

