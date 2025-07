Sarina Wiegman is getuige geweest van een bizarre kwartfinale van haar Engeland. De Nederlandse bondscoach hield haar ongeslagen status op EK's levend door via een bizarre strafschoppenreeks Zweden te verslaan en door te gaan naar de halve finales. En dat terwijl Wiegman dood en begraven leek na de eerste helft.

De Engelsen wisten niet wat ze zagen in de kwartfinale op het EK. Engeland was geen schim van de wedstrijden tegen Nederland (4-0 zege) en Wales (6-1 zege) en leek meer op de zoekende ploeg tegen Frankrijk (2-1 nederlaag). Alle analisten en commentatoren in Groot-Brittannië zagen de titelverdediger door twee flaters van verdediger Jess Carter binnen het half uur met 2-0 achter staan. Wiegman was één van de gebeten honden en er werd al openlijk over haar toekomst gepraat. Maar de voorspelde peptalk kwam perfect aan, zo bleek.

Peptalk werkt

Wiegman stond volgens de Britse pers voor 'haar grootste peptalk ooit van haar carrière', toen de teams bij een 2-0 stand gingen rusten. Engeland kwam daarin nog goed weg, want Zweden had ook zomaar 3-0 voor kunnen staan. De Nederlandse coach sprak haar speelsters toe, maar wisselde niks in de rust. Pas in de zeventigste minuut, toen er nog altijd geen goal was gevonden, begon het grote wisselen.

Gouden wissels

Ze deed eerst een driedubbele wissel en bracht Beth Mead, de vriendin van Oranje Leeuwin Vivianne Miedema, in. Samen met verse krachten Esme Morgan en Michelle Agyemang (19) moesten ze voor de aansluiting en verlossing zorgen. Toen een kleine tien minuten later ook Chloe Kelly in de ploeg kwam, was het alle trossen los voor Engeland. Kelly bleek na een minuut al goud waard, want ze gaf een perfecte voorzet op Lucy Bronze, die bij de tweede paal vrij binnenkopte: 2-1.

Orkaan van geluid

Twee minuten later was de comeback een feit en had Wiegman de mond van alle critici in de eerste helft gesnoerd. Weer slingerde Kelly een bal gevaarlijk in de doelmond van Zweden. In de kluts, door goede duelkracht van Mead, belandde de bal voor de voeten van Agyemang. De jonge aanvalster faalde niet en zorgde voor een orkaan van geluid op de met Engelse fans volgepakte tribunes in Zwitserland: 2-2.

Bizarre penaltyserie

Engeland was in de reguliere tijd nog wel de betere partij, maar perfectioneerde de comeback niet. Het werd verlenging, waarin er vooral veel op de grond gelegen werd en de penalty's de beslissing moesten brengen. Die strafschoppenserie was bizar. De Zweedse keepster Falk bleek een sta-in-de-weg voor liefst vier Engelse strafschoppen, maar toen ze zelf besloot de winnende penalty te nemen schoot ze huizenhoog over. Engeland bleef daardoor keer op keer in leven en bereikte alsnog de halve finales.

Halve finale

Italië is in de halve finale de volgende tegenstander. Wiegman en haar ploeg bleken een kat met negen levens en staan met heel veel geluk in de volgende ronde. Wiegman blijft daardoor ongeslagen als coach op EK's. In 2017 werd ze met Nederland Europees kampioen en vijf jaar later met Engeland. Nu is ze weer drie jaar verder en is haar droom nog altijd levend.