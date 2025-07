Engeland was woensdag in de ban van de kwartfinale op het EK voetbal tegen Zweden. Britse media zaagden na een dramatische eerste helft al aan de stoelpoten van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, maar zij bleef ijzig kalm en haalde in de tweede helft haar gram. Uiteindelijk plaatste Engeland zich voor de halve finales door een krankzinnige penaltyserie en dus was de mening over de coach ineens totaal gedraaid.

Engeland leek met twee overtuigende zeges op Nederland en Wales de vorm te hebben hervonden na de harde nederlaag in de openingswedstrijd van het EK tegen Frankrijk (2-1),maar tegen Zweden leek het helemaal fout te gaan. Wiegman moest met lede ogen toezien hoe verdediger Jess Carter tot twee keer toe een flater sloeg en Zweden binnen een half uur met 2-0 voor kwam.

In de diverse liveblogs op Engelse sites kregen niet alleen Carter, maar heel Engeland de wind van voren na de zwakke openingsfase. "We moeten echt wat veranderingen van Wiegman zien, of het gaat wel heel makkelijk mis", is Karen Bardsley scherp bij de BBC. Zij is ex-keepster van de Engelse ploeg en is kritisch. "Dit is niet de hoge standaard van Engeland die we gewend zijn. We wisten dat dit (de zwakke linkerkant van de verdediging, red.) een probleem zou worden."

'Zwaarste uren van haar carrière'

Fans kregen bij de Britse publieke omroep de kans om zich te mengen in de discussie tijdens de wedstrijd. De BBC kiest voor een opvallende kritiek om weer te geven: "Is Wiegman gewoon té voorspelbaar? Hetzelfde team, met dezelfde structuur en hetzelfde plan. Keer op keer. Moet wel heel makkelijk zijn om voor te bereiden op wedstrijden van Engeland", is een kijker van mening. Ex-keepster Rachel Brown-Finnis is ook niet onder de indruk. "Dit is veel te simpel en een enorme taak voor Engeland."

Degene die bij de Daily Mail bij de wedstrijd zit, voorspelde alvast een zwart scenario voor Wiegman en haar toekomst als bondscoach bij Engeland. "Ze slaat een modderfiguur langs de kant. Dit worden de zwaarste uren van haar hele carrière", schrijft Tara Anson-Walsh.

'Geniale' Wiegman krijgt gelijk

Pas diep in de tweede helft greep Wiegman in en wisselde ze vier spelers. Die zorgden binnen mum van tijd voor de ommekeer. De Haagse toptrainer bleef ijzig kalm en haalde haar gram met de gouden wissels. In een tijdsbestek van twee minuten draaiden invalsters Chloe Kelly en Michelle Agyemang de boel compleet om. De verlenging werd gehaald met de 2-2 tussenstand en na een bizarre penaltyserie kwam het tóch nog goed.

Dat resultaat zorgde er na afloop voor dat de meningen ineens 180 graden gedraaid waren. "Op een bepaald moment wilden we allemaal het hoofd van Wiegman en nu zeggen we 'oh nee dat was een grapje, je bent een genie!'", vertelt de eerder zo kritische Bardsley.

Ook Brown-Finnis was na afloop helemaal bijgedraaid: "Deze meiden blijven maar historie schrijven. Door terug te komen van een 2-0 achterstand in de knock-outfase. Wat een geweldig einde, een dramatisch slot dat finalewaardig was. De prachtige, memorabele, emphatische, triomfantelijke Sarina Wiegman."