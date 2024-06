Engeland wint Groep C op EK en speelt niet tegen Nederland, maar tegen Slowakije in achtste finale

Het zou goed kunnen dat Engeland de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finales van het EK voetbal. De Engelsen eindigden bovenaan in Groep C, door dinsdagavond met 0-0 gelijk te spelen tegen Slovenië.

Nederland zit in de wachtkamer, nadat het derde werd in Groep D. Als de nummer drie uit Groep C (Slovenië) bij de beste nummers vier blijft horen, speelt Oranje tegen Engeland. Maar Groep F kan nog roet in het eten gooien. Tsjechië staat nu op één punt en bij een zege op Turkije, verandert de hele boel voor Oranje.

Waarom speelt Nederland tegen Roemenië en niet tegen Engeland? Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Tegen de verhoudingen in is Roemenië daar als tegenstander uitgerold.

Engeland begon zwak tegen Slovenië. De Slovenen hadden gelijkgespeeld tegen Denemarken én Servië en hoopten tegen de Engelsen ook een punt te pakken. Daarmee zou Slovenië sowieso zeker zijn van de derde plek én de achtste finale. Engeland had een gelijkspel nodig om door te gaan, maar was dan wel afhankelijk van Denemarken of het ook nog groepswinnaar zou worden. Dan moest Denemarken ook gelijkspelen, op hetzelfde moment tegen Servië.

De doelpunten vielen maar niet en de wedstrijd werd zéér raar. Slovenië deed er namelijk alles aan om géén gele kaarten te pakken. Als Denemarken in de slotfase namelijk nog een extra kaart zou pakken, zou Slovenië tweede eindigen in de poule. Zo niet, dan moest Slovenië het doen met de derde plek. Ondanks hetzelfde aantal punten én precies hetzelfde doelsaldo als Denemarken.

De beste nummers drie: deze landen gaan naar de achtste finales EK 2024 We naderen het einde van de groepsfase van het EK. Niet alleen de beste twee uit elke poule gaan door naar de knock-outfase, maar ook de vier beste nummers drie. Gelukkig voor het Nederlands elftal, want zij werden derde in Groep D. Check hieronder de huidige stand van de nummers drie en welke landen doorgaan naar de achtste finales.

