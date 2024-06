Waarom speelt Nederland tegen Roemenië en niet tegen Engeland?

Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Tegen de verhoudingen in is Roemenië daar als tegenstander uitgerold.

Nederland had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door niet te verliezen van Oostenrijk. Dan had het een op papier makkelijkere tegenstander kunnen treffen, de nummer twee van Groep F. Maar achteraf heeft Nederland véél geluk gehad en speelt het tegen Roemenië. En in de kwartfinale daarna speelt het - als het Roemenië verslaat - tegen Turkije of... Oostenrijk.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Tegenstander Oranje

Nederland moest hopen op een goed resultaat van Tsjechië of Georgië bij de laatste groepswedstrijden van het EK. En Georgië hielp Nederland een flink handje door van Portugal te winnen. Door die zege neemt Oranje het in de achtste finales niet op tegen Engeland, maar tegen Roemenië.

Georgië helpt zichzelf naar achtste finales EK en Nederland aan 'makkelijkere' tegenstander Georgië heeft er woensdagavond voor gezorgd dat het zelf doorgaat naar de achtste finales én dat Nederland als volgende tegenstander Roemenië treft. Dat komt door de uitslagen in de laatste twee groepswedstrijden.

Waarom speelt Nederland niet tegen Engeland?

Het leek erop dat Oranje tegen Engeland zou uitkomen in de achtste finales. Nederland was derde geworden in de poule en wist toen direct zeker dat het ook al zeker zou zijn van de knock-outfase. Door de andere nummers drie die op dat moment op doorgaan stonden, werd Nederland aan Engeland geloot.

Alleen Georgië en Tsjechië konden nog roet in het eten gooien. Bij een zege zouden zij bij de beste nummers drie komen namens Groep F en zo Hongarije uit het toernooi knikkeren. En zo geschiedde. De UEFA bepaalde op voorhand dat dit de loting zou worden als de landen uit de groepen C, D, E en F de beste nummers drie zouden worden.

Roemenië

Roemenië speelde woensdagavond gelijk tegen Slowakije. Omdat België tegelijkertijd niet kon winnen van Oekraïne, plaatste Roemenië zich als groepshoofd. En dat terwijl alle landen in Groep E op vier punten eindigden. En zo speelt het op het oog kleine Roemenië tegen het 'grote' Nederland.

Alles over het EK voetbal

