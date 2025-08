Grote problemen bij Sheffield Wednesday. De Engelse club heeft momenteel slechts zestien spelers, die nu ook nog eens in staking zijn. Zij krijgen namelijk niet op tijd uitbetaald door Sheffield, dat uitkomt op het tweede niveau (Championship).

De voetballers van Sheffield Wednesday dreigen kort voor de start van de competitie in het Championship met een staking vanwege achterstallige en vertraagde salarisbetalingen. In een open brief eisen ze "dat deze situatie zo snel mogelijk wordt opgelost, zodat beslissingen zoals het niet spelen bij Burnley in de toekomst worden vermeden."

Een paar dagen geleden weigerden de spelers mee te spelen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Burnley. Eerder had de Duitse trainer Danny Röhl Sheffield Wednesday al midden in de voorbereiding verlaten. Of de eerste wedstrijd van het seizoen tegen het uit de Premier League gedegradeerde Leicester City zondag kan doorgaan, is nog maar de vraag.

Brief aan de club

"Het besluit om niet mee te doen tegen Burnley is niet lichtzinnig of ondoordacht genomen", staat verder in de spelersbrief. "We zijn ons bewust van de bezorgdheid bij de supporters, maar vertrouwen erop dat ze de moeilijke situatie waarin we ons bevinden begrijpen."

Dunne groep

De selectie bestaat uit zestien spelers, waarvan één 20-jarige keeper. Verder is de groep met vier spitsen en één buitenspeler weinig in balans. Nathaniel Chalobah, de oudere broer van Chelsea-verdediger Trevor Chalobah, is de bekendste speler uit de groep. Hij kwam in het verleden tot één interland voor Engeland.

Vorig jaar eindigde Sheffield Wednesday twaalfde in de Championship.