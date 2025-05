Engelse media linken Francesco Farioli aan gevallen topclub

Ajax konde maandag het afscheid van Francesco Farioli aan en de Italiaanse trainer wordt direct gelinkt aan nieuwe clubs. In de Engelse media wordt Farioli - voormalig leerling van Roberto de Zerbi - gelinkt aan een gevallen topclub.

Namelijk Tottenham Hotspur, dat momenteel zeventiende staat in de Premier League. De Londense club behoort normaal gesproken tot de top zes van Engeland, maar die vlieger gaat dit seizoen niet op. De Spurs hopen hun seizoen te redden door de finale van de Europa League te winnen. Dan moet wel Manchester United (zestiende in de Premier League) worden verslagen.

Als Tottenham die finale verliest, is de kans groot dat Ange Postecoglou wordt ontslagen. Dan zou Farioli zomaar de nummer één-kandidaat zijn om de Griek op te volgen, weet The Sun. Zeker omdat technisch directeur Fabio Paratici in de zomer lijkt terug te keren bij Tottenham, nadat hij twee seizoenen geschorst is geweest door wanpraktijken bij zijn vorige club Juventus.

Ajax-directeur sprak al met beoogde opvolger van Francesco Farioli: 'Of hij koffie met me wilde drinken' Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli heeft besloten te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes zegt verrast te zijn door de beslissing, al had de Italiaan eerder wel al zijn twijfels geuit. Tegenover ESPN bevestigt Kroes bovendien dat hij al contact heeft gehad met oud-trainer Erik ten Hag.

Italiaanse opties

Paritici is een Italiaan (net als Farioli) en zou het liefst zijn goede vriend Simone Inzaghi binnenhengelen als nieuwe coach. Maar dat is momenteel de trainer van Inter, finalist van de Champions League. Voor Inzaghi is er dus weinig reden om de overstap naar Londen te maken.

Gaat Ajax voor deze opvolger van Francesco Farioli? 'Hij zal ook echt zijn stempel willen drukken' Francesco Farioli heeft maandagochtend zijn vertek aangekondigd bij Ajax. De Italiaan houdt het na één jaar voor gezien in Amsterdam en de mogelijke opvolger wordt al besproken. Uiteraard wordt Erik ten Hag genoemd, die eerder erg succesvol was bij Ajax. Toch is er ook twijfel over zijn terugkeer: "Je moet niet zo snel terug gaan naar wat is geweest."

Massimiliano Allegri is ook een vriend van Paratici, maar die trainer spreekt geen Engels en zou niet buiten Italië willen coachen. Dus dan blijft er nog een Italiaan over: Farioli. Het Engelse medium schrijft over hem: 'Hij wordt hoog gewaardeerd voor zijn werk met een laag budget bij Nice en het feit dat hij Ajax terug de Champions League in heeft gekregen.'

Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) en Oliver Glasner (Crystal Palace) zouden andere opties zijn volgens de Engelse tabloid.

TV-gids: zo kijk je live naar Rondo, de talkshow waar vertrokken Francesco Farioli vanavond zijn verhaal doet Ondanks het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax, schuift de Italiaanse trainer maandagavond 'gewoon' volgens afspraak aan bij voetbalpraatprogramma Rondo. Farioli maakte maandagochtend zijn vertrek uit Amsterdam bekend. Ziggo Sport kondigde daarna snel aan dat het bezoek van de trainer blijft staan. Hieronder lees je hoe laat en waar je het gesprek kan zien.

