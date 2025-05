Gaat Ajax voor deze opvolger van Francesco Farioli? 'Hij zal ook echt zijn stempel willen drukken'

Francesco Farioli heeft maandagochtend zijn vertek aangekondigd bij Ajax. De Italiaan houdt het na één jaar voor gezien in Amsterdam en de mogelijke opvolger wordt al besproken. Uiteraard wordt Erik ten Hag genoemd, die eerder erg succesvol was bij Ajax. Toch is er ook twijfel over zijn terugkeer: "Je moet niet zo snel terug gaan naar wat is geweest."

Robert Maaskant is niet direct te spreken over een eventuele terugkeer van Erik ten Hag naar Ajax. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vindt hij zeker dat Ajax zo'n buitenkans moet grijpen, maar is huiverig voor Ten Hag zelf. "Ik denk niet dat hij terug moet komen naar Ajax", valt hij met de deur in huis.

Stempel

Farioli is weggegaan bij Ajax omdat er een verschil in inzicht zou zijn. Het zou er mee te maken hebben dat hij het niet altijd eens was met de keuzes van het technisch beleid. Farioli zou zelf ook meer beleid willen bepalen. "Maar Ten Hag gaat ook zijn stempel willen drukken", beoordeelt Maaskant. "Hij zal daar hetzelfde vragen en willen."

Maaskant ontkent niet dat er waarschijnlijk wel gesprekken lopen tussen Ten Hag en Ajax. "Er zal wel meer worden getrokken aan hem", denkt de oud-trainer van Helmond Sport. "Ik denk dat Erik (Ten Hag) veel beter kan gaan voor een club in de Bundesliga." Daar is Leverkusen nog op zoek naar een trainer nadat Xabi Alonso zijn vertrek aankondigde naar Real Madrid.

Bij die Duitse club werden zowel Ten Hag als Farioli genoemd. "Maar er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren. Ten Hag heeft zich bewezen als een uitstekende coach in zijn carrière, ook vóór Manchester United en Ajax", toen hij toevallig ook in Duitsland heeft gewerkt bij Bayern München.

Maaskant denkt dat het afbreukrisico te groot is bij Ajax. "Ik denk dat je niet zo snel terug moet gaan naar wat geweest is. Vergis je niet, dat elftal van toen dat in de halve finale Champions League werd uitgeschakeld was een uniek groepje talenten. Dat is niet te vergelijken met wat je nu hebt staan bij Ajax. Als je hem nu op dit elftal zet en hetzelfde gaat verwachten, dat gaat gewoon niet."

Dusan Tadic

Ook Tadic was een hoofdpijndossier tussen Farioli en de directie van Ajax. Laatstgenoemde wil Tadic graag terughalen naar Ajax, zodat hij ook na zijn carrière een rol in Amsterdam kan vervullen. Maaskant snapt heel goed dat Farioli daar dwars over ging liggen. "Wees blij dat hij een trainer is die zich uit durft te spreken tegen de massa-sentimenten. Waarom moeten ze zo'n vent terughalen? Hij speelt al een tijd in een mindere competitie", begint Maaskant.

"Als ik Ajax was zou ik naar jongere spelers kijken. Ze hebben al Henderson, Klaassen en Berghuis lopen. Als Ajax zijnde. Als jij iets verder wil komen in de Champions League, want daar ligt het grote geld. Ten opzichte van snelheid aan de zijkanten. Dan kom je met Tadic niet zo heel veel verder. Want ze hebben Berghuis ook verlengd. En dan heb je dadelijk Berghuis en Tadic aan de zijkanten."

