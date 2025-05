Ajax-directeur sprak al met beoogde opvolger van Francesco Farioli: 'Of hij koffie met me wilde drinken'

Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli heeft besloten te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes zegt verrast te zijn door de beslissing, al had de Italiaan eerder wel al zijn twijfels geuit. Tegenover ESPN bevestigt Kroes bovendien dat hij al contact heeft gehad met oud-trainer Erik ten Hag.

Het vertrek van Farioli, dat maandag officieel werd bevestigd, kwam extra hard aan na een bijzonder emotionele zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena. Ajax won weliswaar van FC Twente, maar greep door de overwinning van PSV alsnog naast de landstitel. Na afloop kon Farioli zijn emoties niet bedwingen, de Italiaan stond huilend op het veld. In het stadion volgde een indrukwekkend moment: het publiek bleef minutenlang klappen en zingen voor de spelers en staf, ondanks de enorme teleurstelling.

Alex Kroes verrast door beslissing Francesco Farioli

Een dag later volgde de bevestiging vanuit de club: Farioli vertrekt na één seizoen bij Ajax. In zijn verklaring noemt hij een verschil in visie over hoe Ajax de toekomst moet vormgeven als reden voor zijn vertrek. "Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het juiste moment is om uit elkaar te gaan", liet hij optekenen.

Kroes had het vertrek niet zien aankomen. "Hij had zijn zorgen wel eens benoemd, maar ik dacht dat hij het proces met ons zou afmaken", aldus de technisch directeur tegenover ESPN. "Het voelt alsof we een jaar terug in de tijd zijn gestapt. We moeten een nieuwe staf zoeken, en ook op spelersvlak ligt er veel werk. Het wordt wederom een lange, zware zomer."

Koffie met een staartje?

In de zoektocht naar een opvolger wordt de naam van Erik ten Hag nadrukkelijk genoemd. De trainer die tussen 2017 en 2022 grote successen vierde in Amsterdam, zit sinds zijn ontslag bij Manchester United in oktober zonder club. Kroes bevestigde maandag dat hij zondagavond na de wedstrijd tegen FC Twente kort met Ten Hag sprak. "Hij gaf aan dat hij bezig is met zijn toekomst, en ik zei: goh, zou je ooit nog met mij een kopje koffie willen drinken?"

Kroes hield zich op de vlakte over Ten Hags reactie. "Dat laat ik in het midden", zei hij met een glimlach. Dat er inmiddels allerlei namen rondgaan, vindt hij logisch. "Terecht, leuk en handig, misschien heb ik er nog wat aan", grapt hij.

Alex Kroes heeft na de wedstrijd tegen FC Twente al kort contact gehad met Erik ten Hag📱 — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2025

Wie wordt de opvolger van Francesco Farioli?

Op dit moment geldt Ten Hag, samen met Paul Simonis, volgens onder meer De Telegraaf en Voetbal International als één van de topkandidaten om Farioli op te volgen. Simonis maakte indruk tijdens zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles, waar hij aantrekkelijk voetbal speelde en verrassend de KNVB-beker won.

Of het kopje koffie met Ten Hag daadwerkelijk het begin is van een comeback, blijft voorlopig onduidelijk. Duidelijk is wél dat Ajax snel moet schakelen, voordat de drukke zomerperiode aanbreekt.

