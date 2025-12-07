Een bekende Premier League-voetballer is gearresteerd op verdenking van mishandeling, betrokkenheid bij een vechtpartij en verstoring van de openbare orde. De identiteit van de speler is officieel nog niet vrijgegeven.

De politie meldde dat het incident in de nacht van zaterdag op zondag om 00:47 uur (lokale tijd) plaatsvond in de Londense wijk West End. De autoriteiten ontvingen een melding van een aanval. Later meldden lokale media, zonder officiële bevestiging, dat het ging om Daniel Muñoz, de rechtsback van Crystal Palace.

De 29-jarige speler werd ter plaatse aangehouden vanwege twee aanklachten van mishandeling en één van betrokkenheid bij een vechtpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen die volgens de politie niet levensbedreigend zijn.

Vrijgeven van naam

Volgens informatie verstrekt aan BBC Sport is de voetballer op borgtocht vrijgelaten, terwijl het onderzoek voortduurt. Om juridische redenen mag zijn naam niet openbaar worden gemaakt.

In Groot-Brittannië maakt de politie bijna nooit de naam van iemand bekend die net is opgepakt. Die werkwijze geldt sinds het Leveson-onderzoek naar de Britse media in 2012. Daaruit kwam het advies dat namen van verdachten alleen genoemd mogen worden in hele bijzondere, duidelijk omschreven gevallen. Meestal wordt de naam pas bekendgemaakt als iemand officieel is aangeklaagd.

Buiten de selectie

Opvallend is dat Muñoz buiten de wedstrijdselectie van Crystal Palace is gelaten voor het duel tegen Fulham. Voorafgaand aan de Londense derby gaf manager Olivier Glasner aan dat dit te maken had met een blessure. "Zijn knie is een beetje gezwollen en natuurlijk nemen we nooit enig risico, daarom mist hij de wedstrijd. We hopen dat hij volgende week tegen City weer kan meedoen". Daarnaast werd ook op de officiële website van Palace vermeld dat de rechtsback 'last heeft van een lichte knieblessure.'

