Een opvallend bericht uit Engeland. Daar is een voormalig international en oud-topspeler uit de Premier League opgepakt op een vliegveld in Londen. Hij werd door zijn ex-partner geschuldigd van poging tot verkrachting en werd op het vliegveld in de boeien geslagen.

Volgens The Sun werd de oud-prof gearresteerd op de luchthaven Stansted, wat net buiten de hoofdstad Londen ligt. Naar verluidt wilde hij het vliegtuig pakken voor een trip naar het buitenland, maar werd voorkomen dat hij aan boord kwam.

Details over arrestatie

Het Engelse tabloid heeft meerdere details over de arrestatie. "Hij liep door de paspoortcontrole toen hij discreet opzij werd getrokken door de grensbewaking", stelt een anonieme bron. "Er was duidelijk een probleem en hij werd weggeleid."

De arrestatie komt volgens The Sun niet uit het niets. Enkele weken geleden deed een ex-partner van de voormalig prof aangifte. Hij zou haar hebben proberen te verkrachten toen ze nog een relatie hadden.

Oud-international van Engeland

Wie de voormalig voetballer is, is niet bekendgemaakt. De Engelse krant laat weten dat hij in de jaren '10 voor de Engelse nationale ploeg speelde. Vanwege juridische redenen laat het de naam onvermeld.

Inmiddels is hij volgens de politie op borgtocht vrij. The Athletic heeft de verklaring van de politie van Essex in handen. "Een man is gearresteerd op verdenking van poging tot verkrachting en is op borgtocht vrijgelaten tot eind februari 2026, terwijl we ons onderzoek voortzetten."

