Oranje-international Noa Lang werd afgelopen jaar slachtoffer van ernstige bedreigingen. Er werd een 19-jarige man opgepakt en die kreeg dinsdag zijn straf te horen in de rechtbank. "Ik had nooit kwaadaardige intenties."

Lang en zijn moeder werden jarenlang bedreigd. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat dat bijvoorbeeld gebeurde na de zege van PSV op Feyenoord afgelopen mei, toen de aanvaller nog voor de Eindhovenaren speelde en de winnende goal maakte (2-3).

Of de voetballer al dan niet op een provocerende manier juichte, doet er niet toe in de rechtbank in Rotterdam. Wat wel wordt bewezen is dat Shayan D. een reeks zeer bedreigende berichten via Instagram stuurde waarin hij Lang en zijn moeder met de dood bedreigde. Ook werden haar erg nare ziektes toegewenst.

'Hard optreden'

De 19-jarige man uit Dordrecht werd veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur waarvan de helft voorwaardelijk. "We moeten hard optreden tegen deze toetsenbordhelden”, aldus de officier van justitie. "Dit soort bedreigingen moet je niet bagatelliseren."

D. betuigde veel spijt in de rechtbank. "Ik had dit nooit mogen doen, ik heb zonder na te denken die berichten verstuurd”, zei hij tegen de rechter. "Ik had nooit kwaadaardige intenties, ik ben niet zo’n persoon.”

De rechter benadrukte dat de dreiging voor de speler van Napoli en zijn moeder desondanks erg groot was. "Hoe weet hij dat er een gefrustreerde 18-jarige achter die berichten zit, en niet iemand die misschien wel een vuurwapen in huis heeft", zei ze. Bovendien was het niet een eenmalige actie, maar stuurde D. berichten over een periode van twee jaar. "En u bent pas gestopt toen u werd aangehouden."

Napoli en Oranje

De 26-jarige Lang maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli, waar hij genoegen moet nemen met een rol als invaller. Hij kwam nog niet tot scoren in de Serie A. Lang werd wel opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal, dat deze week de laatste wedstrijden speelde in de WK-kwalificatie. Lang viel in in minuut 78 tijdens het duel met Litouwen maandagavond. Dankzij een 4-0-zege heeft Oranje zich geplaatst voor het eindtoernooi.