Sarina Wiegman loodste het Engelse vrouwenelftal naar de tweede Europese titel op rij. De Nederlandse bondscoach won zondag na zenuwslopende penalty's van wereldkampioen Spanje op het EK in Zwitserland. Dus zijn er enkele speelsters een fortuin waard, denkt een kenner.

Volgens Nick Ede, expert op het gebied van merken en cultuur, zou het succes van Engelse vrouwen op het voetbalveld kunnen betekenen dat ze nog gewilder zijn dan de mannen daarbuiten. Dat zegt hij in een interview met The Sun. Met name aanvoerster Leah Williamson, goudhaantje Chloe Kelly en Lauren James - het zusje van Chelsea-speler Reece - zouden wel eens flink geld kunnen maken.

Speelsters van Wiegman zijn serieus geld waard

"In veel opzichten zouden The Lionesses gewilder moeten zijn dan de mannen, omdat ze winnaars zijn. Ze hebben het EK twee keer gewonnen", beargumenteert Ede. "Hun waarde zal nu veel hoger zijn. Hun voordeel ten opzichte van de mannen is dat ze aantrekkelijk zijn voor alle geslachten. Mannen vinden ze leuk en vrouwen willen net zo zijn als zij", denkt hij.

Dan komt Ede met keiharde cijfers: "Ze zouden tussen de 50 en 80 miljoen pond kunnen verdienen." Omgerekend zit dat tussen de 55 en 90 miljoen euro ongeveer. "Als Lionesses kunnen ze collectief veel geld verdienen, dit is hun tijd om te schitteren."

TV-shows

Ede denkt vooral dat de speelsters kunnen schitteren in tv-shows. "Ze zouden de volgende Alex Scott kunnen zijn, die nu een volwaardige presentatrice is bij de One Show, of Jill Scott die in I'm a Celebrity zat. Maar met elk team heb je maar een paar opvallende sterren."

Chloe Kelly, Leah Williamson en Alessia Russo zijn enkele voorbeelden die al een bijbaantje hebben naast het voetbal. Zij zijn namelijk ook model. "Van hun allemaal lijkt Chloe het meest populair", aldus Ede.

Festiviteiten in Londen

Dinsdag werden Wiegman en haar speelsters gehuldigd in Londen. Na een rit met de open bus over The Mall was er een podiumceremonie voor Buckingham Palace, waar ze voor circa 65.000 fans met haar favoriete artiest Burna Boy danste. Daarna volgde een bezoek aan koning Charles.