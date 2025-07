De Nederlandse succescoach Sarina Wiegman kan op veel bewondering rekenen in binnen- en buitenland. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast praten voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol lof over Wiegman en Engeland-matchwinnaar Chloe Kelly na de EK-finale tegen Spanje.

“Wie anders dan Sarina Wiegman heeft het EK gewonnen?”, opent Hoog enthousiast. “Echt ongekend knap. Drie EK-finales op een rij gewonnen: in 2017 met Nederland en daarna twee keer met Engeland. En dat terwijl Spanje de grote favoriet was dit toernooi. Zij werden twee jaar geleden nog wereldkampioen.”

Spannende finale

Hoog blikt terug op de finale: “Het was echt een fantastische wedstrijd. In de 25e minuut kopte Mariona Caldentey Spanje op 1-0 en in de tweede helft scoorde Alessia Russo de gelijkmaker voor Engeland. Daarna geen goals meer, ook niet in de verlenging. En dus weer die slopende penalty’s. Engeland is daar natuurlijk op getraind.”

Van As: “Überhaupt de aanloop van Engeland naar de finale is ongelofelijk. Wat een spanning.” Hoog vult aan: “Met een beetje geluk hier en daar. Veel lange wedstrijden ook. In de kwartfinale wonnen ze met penalty’s van Zweden en in de halve finale na verlenging van Italië."

Chloe Kelly als uitblinker

Chloe Kelly schoot opnieuw de winnende binnen. “Ze heeft echt een hele karakteristieke penaltystijl. Ze maakt een huppeltje en ramt ‘m dan keihard binnen”, zegt Hoog bewonderend. “Echt een fantastische penalty. Ze scoorde ook al in de halve finale uit een penalty. Die weet gewoon hoe het moet.”

Hoog vervolgt: “Ze was achteraf ook ontzettend lovend over Wiegman. Ze zei dat Sarina haar weer hoop heeft gegeven, terwijl ze die zelf een beetje kwijt was. Ze gaf haar echt alle veren: dat Wiegman niet alleen het Engelse voetbal vooruit heeft geholpen, maar ook in Nederland en überhaupt voor het vrouwenvoetbal wereldwijd veel heeft betekend.”

Van bankzitter tot EK-heldin

Van As wijst ook op het bijzondere traject van Kelly: “Ze had best een moeilijke aanloop naar het EK. Een lastig seizoen bij Manchester City, waar ze weinig speelde.” In de winter werd ze uitgeleend aan Arsenal, waar ze weer minuten maakte en zelfs de Champions League won. “Wiegman selecteert normaal gesproken geen bankzitters. Maar voor Kelly maakte ze een uitzondering en terecht, want ze is belangrijk geweest voor Engeland. Echt bepalend”, aldus Van As.

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In deze aflevering: hoe Sarina Wiegman haar derde EK-finale op rij won, het einde van de Tour de France én hoe Max Verstappen ondanks de regen net naast het podium greep. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: