Oranje Leeuwin Vivianne Miedema kwam niet in de buurt van de medailles op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. Sportief gezien dan. Met Nederland werd de recordhoudster qua aantal goals in de groepsfase uitgeschakeld. Toch maakte Miedema dankzij haar vriendin Beth Mead al de nodige feestje mee.

Mead werd afgelopen zondag voor de tweede keer op rij Europees kampioen met Engeland, door wereldkampioen Spanje na een belabberde penaltyserie te verslaan. De vriendin van Miedema kwam vlak voor het einde van de reguliere tijd binnen de lijnen en nam de eerste strafschop names The Lionesses.

Daarbij raakte Mead de bal bij haar eerste poging twee keer, waardoor ze opnieuw moest nemen. In tegenstelling tot haar eerste penalty ging de tweede mis. Gelukkig zonder gevolgen voor Mead, want de Spanjaarden misten er liefst drie. Dus zag Miedema vanaf de tribune haar vriendin opnieuw Europees kampioen worden.

Feestje in het hart van Londen

Dat moest natuurlijk gevierd worden. De selectie van bondscoach Sarina Wiegman landde maandagochtend op eigen grond en ging daarna van de ene na de andere plichtpleging. Zo gingen ze langs bij de Britse premier Keir Starmer. "Jullie hebben de harten van onze natie veroverd", zei Starmer. "Ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken."

Daarna kleedden The Lionesses zich om. De nette outfits werden omgeruild voor een casual look. Het hele team - inclusief partners - leek in een opperbeste stemming, terwijl lachend ze een levendige nachtclub binnenliepen in hartje Londen. Ook Miedema klom uit een taxi voor een nieuw feestje met de Engelse ploeg.

Busrit door Londen

De Engelse selectie maakt dinsdag in een open bus een rondrit door het centrum van Londen. De kampioenen gaan onder meer langs bij de koning op Buckingham Palace. De huldiging is live op tv te zien.

Opnieuw een mooi moment voor Wiegman, die voor de derde keer op rij Europees kampioen werd. "Ik moet toegeven dat dit het meest chaotische toernooi is dat we ooit hebben gespeeld", doelde ze op miraculeuze ontsnappingen tegen Zweden, Italië en Spanje in de kwartfinale, halve eindstrijd en finale. "Mijn speelsters geven nooit op."