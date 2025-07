Bondscoach Sarina Wiegman staat met Engeland in de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De tegenstander is wereldkampioen Spanje. Na een wiebelige periode heeft Engeland de Nederlandse weer in de armen gesloten. En de liefde is wederzijds.

Wiegman leidde Engeland al naar de titel bij het vorige EK en stond ook in de finale van het daaropvolgende WK voetbal. Maar sinds 2023 vielen de prestaties wat tegen. Zo miste het Britse team de Olympische Spelen (de kwalificatie hing af van de prestaties van Engeland in de Nations League) en verliep de kwalificatie voor dit EK niet heel overtuigend.

Wiegmania

Toen vervolgens de eerste wedstrijd van het EK te Zwitserland uitliep op een terechte nederlaag tegen Frankrijk, werden de Engelse messen geslepen. Ze is over haar hoogtepunt heen, zo was de teneur. 'Wiegmania' bestond niet meer. Maar kijk aan: Engeland worstelde zich via meerdere ontsnappingen naar de eindstrijd. Er is weer een zeer hoog risico op Wiegmania aan de andere kant van de Noordzee.

Bot

In een portret in de Engelse krant The Independent wordt Wiegman omschreven "als iemand die bot kan overkomen. Vooral als ze op een zakelijke toon praat. Mensen die haar beter kennen zegt dat die eigenschappen samenhangen met haar Nederlandse afkomst. Haar speelsters zeggen dat Wiegman is veranderd en dat ze misschien zelfs wat zachter is geworden."

Verliefd

Aan de vooravond van weer een grote finale kreeg Wiegman de vraag of ze 'verliefd is geworden op Engeland'. Haar antwoord is: "Jawel, ik ben verliefd geworden. Anders zou ik hier niet zitten met zo'n enorme lach op mijn gezicht."

Sarina Wiegman sits down with media, as she says she has fallen in love with England, amid "craziest tournament" yethttps://t.co/pcHIzso0h7 — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) July 25, 2025

"Ik ben hier nu vier jaar en het voelt als mijn tweede huis. Ik geniet ervan om mijn werk te doen, om in Engeland te zijn. De mensen, de sportcultuur, de fans, ik hou daarvan. Ik heb een klik met de mensen hier, we zijn heel close met elkaar, ook met mensen van de bond FA."

Wiegman moet blijven

De Engelse voetbalbond FA is niet van plan bondscoach Sarina Wiegman na het Europees kampioenschap te laten gaan. Directeur Mark Bullingham heeft donderdag gezegd dat de 55-jarige Nederlandse, die nog een contract heeft voor twee jaar, voor geen enkele prijs te koop is.

Wiegman is de eerste trainer in het mannen- of vrouwenvoetbal die als bondscoach bij vijf opeenvolgende grote finales haalde. Voor de drie finales met Engeland speelde ze er twee met Nederland, in 2017 en 2019.