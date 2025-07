Toptrainer Sarina Wiegman heeft zondag de kans om als bondscoach van Engeland weer een grote prijs binnen te slepen. Wereldkampioen Spanje is de tegenstander. Maar er zijn bij de 'Lionesses' zorgen over een van de sterspelers. Kan ze meedoen in de eindstrijd?

Engelse media schrijven kolommen vol over de blessure van Lauren James. De 23-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea heeft tot nu toe op dit EK in Zwitserland twee goals gemaakt. Ook was ze goed voor drie assists. En dat in 330 minuten speeltijd. James is dus zeer effectief.

Enkelblessure Lauren James

Dinsdag liep James in de halve finale tegen Italië een enkelblessure op. Ze kon de wedstrijd niet uitspelen en moest langs de kant toekijken hoe the Lionesses op de valreep nog wonnen, terwijl ze met ijspanelen werd behandeld. Of ze zondag in de finale te Basel kan meespelen is uiterst onzeker.

Dat leidt tot bezorgde koppen in Engelse media. "Engelse bondscoach Sarina Wiegman komt met zorgwekkend nieuws voor de finale van Euro 2025 tegen Spanje", meldt GBNews.com. "Ze is nog aan het herstellen", zegt de voormalig bondscoach van Oranje. "Ze is alweer actief op het veld. We hebben nog even, we geven haar alle tijd die ze nodig heeft. Maar ik weet niet of ze er zondag klaar voor is. Wel is het ons doel dat alle 23 speelsters beschikbaar zijn voor de eindstrijd."

Koppijn

Engelse media proberen los te peuteren aan welke basiself Wiegman denkt tegen Spanje. Maar ze laat zich niet verleiden tot al te veel inkijkjes in haar gedachtes. Ze heeft tot nu toe een gelukkige hand van wisselen. Chloe Kelly en Michelle Agyemang maakten als invallers cruciale goals tegen respectievelijk Zweden en Italië. Verdienen ze nu een basisplek?

8 - Lauren James has been directly involved in eight goals in just five starts at major tournaments (5 goals, 3 assists), more than any other player across the 2023 FIFA Women’s World Cup and UEFA Women’s EURO 2025. Shining. #WEURO2025 pic.twitter.com/HF0JLdiXvr — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2025

"Het is een luxeprobleem dat de invallers het zo geweldig doen. En niet alleen die twee. Ook Grace Clinton was uitstekend als invaller. Het geeft mij koppijn. Maar wel het soort koppijn dat we willen hebben", aldus Wiegman.

FA

De Engelse bond FA is zeer in zijn nopjes met het presteren van Wiegman. Mag ook wel, want na het gewonnen EK 2022 en de tweede plek op het WK 2023 is er nu weer een finaleplek. De baas van de FA zei dat ze Wiegman voor geen enkele prijs zullen loslaten. Haar contract loopt af na het WK in 2027.

En dan? "Geen idee. Ik ga nu helemaal op in dit EK. We spelen zondag een finale en ik denk aan niks anders."