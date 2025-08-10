Liverpool en coach Arne Slot zijn het seizoen met een domper begonnen. In de strijd om de Community Shield bleek bekerwinnaar Crystal Palace na penalty's te sterk voor de landskampioen. Palace pakte zo de tweede prijs in het bestaan. Voor Jeremie Frimpong was het ondanks de nederlaag een debuut om niet snel te vergeten, want hij was op Wembley trefzeker bij zijn debuut voor Liverpool.

Liverpool kwam al snel op voorsprong. Het was nieuwbakken spits Hugo Ekitiké die al na vijf minuten de openingstreffer maakte in zijn eerste officiële duel voor de club. Hij was niet de enige debutant: ook Florian Wirtz, Milos Kerkez en Nederlander Jeremie Frimpong maakten hun eerste minuten. Wirtz was de aangever op de goal van Ekitiké.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch ontbrak juist in de wedstrijdselectie. Trainer Arne Slot maakte voorafgaand aan de wedstrijd bekend dat hij vannacht vader is geworden. De Nederlandse middenvelder heeft een dochter gekregen met zijn vriendin Cindy Peroti.

Wedstrijdverloop

Heel lang kon Liverpool niet van de voorsprong genieten. Virgil van Dijk gaf na ongeveer vijftien minuten een penalty weg, omdat de Nederlandse verdediger een stap te laat kwam met een staande tackle. Jean-Philippe Mateta wist wel raad met de strafschop die daarop volgde: 1-1.

Frimpong maakte er vrij snel weer 2-1 van. De rechtsback kwam tot de achterlijn, trok naar binnen en lobte de bal over de keeper heen. The Reds hielden die voorsprong lang vast, tot Cody Gakpo op eigen helft de bal verloor. Crystal Palace kon uitbreken, Van Dijk stond verkeerd en Ismaila Sarr maakte in de 79e minuut gelijk: 2-2.

Penaltyserie

De gelijkmaker zorgde ervoor dat de wedstrijd naar penalty's ging. Het zou voor Crystal Palace de tweede prijs in zeer korte tijd kunnen betekenen, nadat de ploeg aan het einde van vorig seizoen met de FA Cup de eerste beker in de geschiedenis pakte.

Mohamed Salah bleek er niet lekker in te zitten en trapte de serie af met een misser. Mateta, die eerder op deze dag al een strafschop raak schoot, miste niet. En zo leidde Crystal Palace direct. Het ging van kwaad tot erger, want ook Alexis Mac Allister miste. The Eagles stevenden op de Community Shield af, werden even geremd door een misser van oud-Ajacied Borna Sosa, maar pakten hem alsnog. Justin Devenny maakte de winnende en zorgde voor groot feest bij de meegereisde fans.